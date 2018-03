Stiri pe aceeasi tema

- Verificarile deschise de Inspecția Judiciara pe numele unor procurori care au condus anchete ce il vizau pe polițistul Eugen Stan, arestat pentru pedofilie, au fost clasate. Motivele care au stat la baza acestei decizii a inspectorilor au fost facute publice, joi, de reprezentanții IJ, și vor fi transmise…

- Doi agenți de paza au fost gasiți morți in Sectorul 5, intr-o cladire dezafectata. Momentan, nu sunt clare circumstanțele in care au murit aceștia. Polițiștii de la Secția 17 au fost sesizați marți dimineața, la ora 7:00, ca doi agenți de paza au fost gasiți morți in Sectorul 5, intr-o cladire dezafectata.…

- In varsta de 61 ani, un barbat din orasul Stei este in atentia politistilor din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Bihor, dupa ce a reusit sa se pensioneze mai devreme decat ar fi avut dreptul. Barbatul a prezentat o adeverinta falsa care atesta ca a lucrat in conditii periculoase.…

- Magistratii Judecatoriei Sectorului 5 au decis joi arestarea preventiva a patru angajati de la Penitenciarul Spital Rahova, acuzati de violente la adresa detinutilor si falsificare de documente. In cazul altor patru, instanta a dispus plasarea in arest la domiciliu. Decizia nu este definitiva. Miercuri,…

- Cincisprezece angajați ai Penitenciarului Spital Rahova sunt cercetați de procurori pentru rele tratamente aplicate deținuților și pentru favorizarea faptuitorului. Anchetatorii spun ca incepand cu 2015, angajații au supus patru deținuți la rele tratamente iar apoi au influențat declarațiile acestora.…

- Actiunea a fost organizata de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 5. Cei 8 au fost dusi in fata judecatorilor cu propunerea de arestare preventiva. Cercetarile au fost demarate dupa ce au existat mai multe plangeri referitoare la faptul ca detinutii sunt batuti de angajatii unitatii…

- Directorul Spitalului Penitenciar Rahova si alti 22 de angajati ai penitenciarul au fost ridicati de mascati, potrivit Romania TV. Dintre acestia, opt au fost retinuti. Ei sunt acuzati ca au batut mai multi detinuti, pacienti ai Spitalului Penitenciar Rahova. Acțiunea a fost organizata de procurorii…

- Politistii bucuresteni au destructurat o retea de hoti formata din patru barbati care sunt acuzati ca au furat mai multe obiecte vestimentare si accesorii din mall-uri situate in Capitala si in judetul Prahova. Din datele și probele administrate in cauza de catre polițiști din cadrul Serviciului Investigații…

- Apele se tulbura teribil in lumea muzicii de petrecere, scrie wowbiz.ro. In urma cu patru zile, Marius Tepeliga, un indragit cantaret de manele, a fost retinut de politisti, dupa ce timp de doua saptamani, el a fost cautat intens de oamenii legii! Citeste si Politistii de frontiera au descoperit…

- Femeia care a agresat vineri seara doi politisti intr-un mall din Sectorul 2 al Capitalei si a refuzat sa se legitimeze, dupa ce oamenii legii au intervenit in urma unei sesizari ca aceasta si-ar fi lovit copilul minor, a fost plasata sub control judiciar pentru o perioada de 60 de zile."Avand…

- Sectia 14 de Politie, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 4, face cercetari dupa ce un taximetrist a fost batut de trei șoferi UBER. Agresiunea a avut loc in fața unul club din Capitala. „Cercetarile au fost declansate in urma unei plangeri formulate la data de 19 ianuarie…

- „Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti – Sectia 14 Politie, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 4, efectueaza cercetari intr-o cauza privind savarsirea infractiunilor de lovirea sau alte violente si amenintare”, a anuntat vineri Politia Capitalei.…

- Procurorii al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ) care au verificat modul in care colegii lor de Parchetele de pe langa Judecatoriile Sector 3 si 4 au instrumentat dosarele in care este cercetat consilierul ministrului de Interne Valentin Riciu au ajus la primele concluzii.…

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Timișoara au pus in mișcare acțiunea penala fața de cei doi tineri, in varsta de 17 și 20 de ani. Ei au fost prezentați instanței cu propunere de arestare preventiva și judecatorii au decis sa ii trimita in spatele gratiilor pentru urmatoarele…

- Inspecția Judiciara s-a autosesizat dupa informațiile aparute in spațiul public despre dosarele penale mai vechi in care ar fi fost vizat polițistul pedofil și care au ramas nesoluționate.„Exista sesizare din oficiu, pentru a se verifica modalitatea de instrumentare a dosarelor de la Parchetul…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 5 susține ca agenții Secției 18 Poliție au ascuns calitatea de polițist a lui Eugen Stan și au propus clasarea unei plangeri depuse impotriva lui de catre o femeie, care a reclamat faptul...

- Procurorii au extins cercetarile initiale in cazul agresorului celor doi copii, fiind identificate si cercetate criminalistic alte zone din Bucuresti in care autorul agresiunii a fost prezent. Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, au fost efectuate investigatii intr-un…

- Procurorii au extins cercetarile initiale in cazul agresorului celor doi copii, fiind identificate si cercetate criminalistic alte zone din Bucuresti in care autorul agresiunii a fost prezent. Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, au fost efectuate investigatii…

- Joi, 28 decembrie a.c., politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2, au pus in aplicare un mandat de perchezitie domiciliara in municipiul Bucuresti, in urma caruia a fost identificata si ridicata cantitatea…

- Un tanar din București, care a pierdut la pacanele, snopit in bataie de agenti de paza. Intreaga scena a fost filmata și totul a fost facut public pe pagina de Facebook „Vai și-amar” . Intamplarea a vut loc in seara de 17 decembrie. In imagini se vede cum un barbat, care pare in stare avansata de ebrietate,…