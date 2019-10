Petre Roman considera ca solicitarea e o absurditate, potrivit reacției date Mediafax.

”Sigur ca ar fi multe de spus, dar cea mai evidenta absurditate care ma revolta este ca ei (procurorii, n.r.) zic ca la data comiterii infracțiunii, Petre Roman era prim-ministru și e complet fals. Eu am devenit prim-ministru in 27 (decembrie 1989, n.r) și intre 22 și 25 eram nimeni, ca sa zic așa. E cusuta cu ața alba rau de tot povestea asta”, a declarat Petre Roman, care considera ca instanța nu va admite cererea de redeschidere a urmaririi penale in ceea ce-l privește.

”Singura mea intrebare…