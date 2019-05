Stiri pe aceeasi tema

- Biroul de informare publica si relatii cu mass media din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta este abilitat sa aduca la cunostinta publica urmatoarele: Sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, organele de cercetare penala ale politiei judiciare…

- Judecatoria Constanta a dispus ieri inceperea judecatii in dosarul in care un tanar de 22 de ani, din Constanta, este acuzat de producerea unui accident rutier mortal de pe DN 22, in zona localitatii Palazu Mic judetul Constanta , eveniment rutier in urma caruia doi tineri au decedat. "Constata legalitatea…

- Judecatorii Marius Cristian Epure si Cristian Deliorga, ambii de la Curtea de Apel Constanta, primul fiind si presedintele instantei, au decis, ieri, rejudecarea unui dosar instrumentat de procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta, cauza in care, in prima instanta Judecatoria…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta au solicitat si au obtinut internarea medicala provizorie nevoluntara a unui barbat de 42 de ani, din Constanta. Cel in cauza va fi dus intr o unitate specializata de asistenta medicala, pana la insanatosire sau pana la o ameliorare…

- Spitalul Judetean de Urgenta Drobeta Turnu Severin a inregistrat 3 decese, prin infectii acute respiratorii severe, anunta Directia de Sanatate Publica Mehedinti. Este vorba de trei persoane din judetul Mehedinti.

- Viorel Teliceanu, prim-procuror al Parchetului de pe langa Judecatoria Constanța Viorel Teliceanu a intrat in magistratura in anul 2012, iar in 2016 a devenit cel mai tanar prim-procuror din țara, la doar 33 de ani. In 2018, Parchetul de pe langa Judecatoria Constanța, pe care il conduce de doi ani…