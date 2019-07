Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Dinca, barbatul de 65 de ani din Caracal acuzat ca a ucis doua adolescente, și-a recunoscut duminica faptele in fața procurorilor. Analizele de laborator au confirmat prezența ADN-ului Alexandrei, fata care a sunat la 112 sa ceara ajutor, in mașina și in casa lui.

- Procurorul sef adjunct al DIICOT a descris, la Caracal, cum arata curtea suspectului Gheorghe Dinca, spunand ca fiecare lucru trebuie analizat, dar ancheta este dificila. „In acest moment colegii mei cerceteaza haos", a spus Georgiana Hosu. „Nu pot sa va descriu. Sunt copaci, sunt animale, sunt lucruri…

- Gropi adanci sub care se poate intra pentru a repara o mașina suspendata, o barna in locul unde pare sa fie un garaj, copaci, animale, camioane de haine vechi – așa arata curtea lui Gheorghe Dinca, descrisa de procurorul șef adjunct DIICOT. „Colegii mei cerceteaza haos”, a spus Georgiana Hosu, conform…

- Avocatul a fost intrebat daca s-a desceperit ca apelurile fetei la 112 au fost facute de pe telefonul presupusului agresor, acesta raspunzand: „Din cate am inteles da. Apelul era facut de pe telefonul lui". Intrebat cum explica Gheorghe Dinca acest aspect, avocatul a declarat ca „nu il explica, nu recunoaste".…

- Gheorghe Dinca, barbatul de 66 de ani din Caracal, banuit ca ar fi ucis și ars doua tinere disparute din județul Olt, a fost reținut sambata dimineața pentru 24 de ore, relateaza Mediafax. „Gheorghe Dinca a fost retinut pentru 24 de ore pentru comiterea infractiunilor de trafic de minori si viol, urmand…

- Soc total in cazul Alexandrei Macesanu, una dintre presupusele victime ale lui Gheorghe Dinca! Inainte ca aceasta sa fi fost ucisa in Caracal, a sunat la 112, dar nu de pe telefonul ei, asa cum a crezut toata lumea.

- Chestorul Ioan Buda, șeful demis al Poliției Romane, a declarat, ]n aceasta seara, la Caracal, intrebat de ce nu au intervenit polițiștii imediat ce au avut informații ca Alexandra este in casa lui Gheorghe Dinca, spunand ca acest lucru s-a dorit, dar procurorul nu a permis intervenția Poliției decat…