- Dosarele in care sunt citati cei cinci sunt deschise dupa ce fratii Cosma au acuzat mai multi procurori de la DNA Ploiesti de presiuni si de folosirea unor tehnici de ancheta ilegale in instrumentarea dosarelor. Procurorii Parchetului General au decis extinderea urmaririi penale pentru unii dintre procurori,…

- Acuzatii uluitoare la adresa paraditorilor de la DNA Ploiesti, Lucian Onea si Mircea Negulescu, au fost facute la Parchetul General, potrivit unor surse. Astfel, cei doi sunt acuzati de fapte deosebit de grave, adevarate acte de tortura, savarsite impotriva victimelor aflate in arestul de la Campina. …

- Andreea Cosma s-a prezentat, marti dimineata, la sediul Parchetului General pentru a depune documente in cazul denuntului pe care l-a formulat omul de afaceri Sebastian Ghita contra fostului procuror-sef DNA Laura Codruta Kovesi. "Am venit sa aduc documente vizavi de subiectul de aseara si de anchetele…

- Adina Florea este noul procuror care face investigații in dosarul in care Lucian Onea și Mircea Negulescu sunt cercetați sub control judiciar. Sursele noastre au precizat ca magistratul a conexat mai multe plangeri care vizeaza activitatea de la DNA Ploiești. Inițiat, Lucian Onea și Mircea Negulescu…

- Lucian Onea si Mircea Negulescu s-au preuentat joi la audieri la Parchetul General. Fostul șef DNA Ploiești si fostul sau adjunct s-a prezentat joi in fata sectiei speciale pentru anchetarea magistratilor in dosarul tabelelor false cu alegatori din Republica...

- Lucian Onea și Mircea Negulescu sunt audiați, joi, de procurorii de la Sectia speciala pentru anchetarea magistratilor. La Secția pentru investigarea magistraților sunt mai multe cauze cu Lucian Onea și Mircea Negulescu in care se fac cercetari, insa in unul singur momentan urmariți penal, avand control…

- Fostul șef DNA Ploiești, Lucian Onea, s-a prezentat joi dimineața la sediul Parchetului General. Acesta va fi audiat de procurorii de la Sectia speciala pentru anchetarea magistratilor in dosarul in care este cercetat alaturi de Mircea Negulescu. La Secția pentru investigarea magistraților sunt mai…

