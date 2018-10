Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul saudit Jamal Khashoggi a fost ucis prin "strangulare" in consulatul tarii sale la Istanbul, iar cadavrul a fost "dezmembrat", a declarat astazi procurorul Istanbulului, Irfan Fidan, relateaza AFP si dpa, preluate de Agerpres.

- Jurnalistul saudit Jamal Khashoggi a fost ucis prin 'strangulare' in consulatul tarii sale la Istanbul, iar cadavrul a fost 'dezmembrat', a declarat miercuri procurorul Istanbului, Irfan Fidan, subliniind caracterul 'premeditat' al acestei crime, relateaza AFP si dpa. Potrivit…

- Jamal Khashoggi a fost strangulat imediat ce a intrat in Consulatul saudit din Istanbul, iar apoi corpul sau a fost dezmembrat, a anuntat procurorul general al orasului de pe Bosfor, potrivit The Guardian.

- Jurnalistul saudit Jamal Khashoggi a fost torturat, iar apoi a fost ”decapitat” in Consulatul Arabiei Saudite la Istanbul, scria miercuri cotidianul turc proguvernamental Yeni Safak, care precizeaza ca a avut acces la o inregistrare audio a faptelor. Potrivit publicatiei, Khashoggi a fost torturat in…

- Autoritatile turce se afla in posesia unei inregistrari audio care arata ca jurnalistul disparut Jamal Khashoggi a fost ucis in consulatul Arabiei Saudite din Istanbul, au declarat luni un oficial turc si o sursa din cadrul serviciilor de securitate, relateaza Reuters. 'Politia turca are o inregistrare…

- Pe 2 octombrie, jurnalistul saudit Jamal Khashoggi a intrat in Consulatul Arabiei Saudite din Istanbul, pentru a obtine cateva documente necesare pentru a se casatori. Nu a mai fost vazut de atunci.

- Oficiali turci le-au spus omologilor americani ca au inregistrari video si audio care dovedesc ca jurnalistul Jamal Khashoggi, colaborator al publicatiei Washington Post, a fost ucis in Consulatul Arabiei Saudite din Istanbul.

- Turcia a cerut permisiunea de a conduce cautari in Consulatul Arabiei Saudite de la Istanbul, dupa ce jurnalistul saudit Jamal Khashoggi a disparut saptamana trecuta dupa ce a intrat in cladirea misiunii diplomatice, potrivit NTV, citata de Reuters.