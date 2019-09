Procuror maramureșean urmărit penal pentru neglijență în serviciu La data de 30 august 2019, procurorii din cadrul Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție au dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale fața de un procuror, sub aspectul savarșirii infracțiunilor de neglijența in serviciu, prev. de art.298 din Codul penal, ucidere din culpa, prev. de art. 192 alin. 1 și 2 din Codul penal […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

