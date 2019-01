Stiri pe aceeasi tema

- Turcia a ordonat arestarea a 192 de persoane suspectate de legaturi cu reteaua clericului musulman Fethullah Gulen, aflat in exil in SUA si pe care Ankara il acuza de orchestrarea tentativei esuate de puci din 2016, a relatat marti cotidianul turc Hurriyet, citat de Reuters. Razii ale politiei ce-i…

- Doi ziariști de origine turca au declarat, la procesul in care s-a judecat extradarea lui Kamil Demirkaya, ca in Turcia sunt arestați peste 180 de jurnaliști pentru ca s-au opus Puterii, iar peste 300 sunt dați in urmarire de autoritațile de la Ankara, relateaza Mediafax.Procurorul de ședința…

- "Vom incepe operatiunea pentru a curata estul Eufratului de teroristii separatisti in cateva zile. Tinta noastra nu sunt soldati ai SUA, ci membrii organizatiei teroriste active in aceasta regiune", a subliniat presedintele turc.Ankara si Washingtonul sunt de mult timp in dezacord cu privire…

- "Vom incepe operatiunea pentru a curata estul Eufratului de teroristii separatisti in cateva zile. Tinta noastra nu sunt soldati ai SUA, ci membrii organizatiei teroriste active in aceasta regiune", a subliniat presedintele turc.Ankara si Washingtonul sunt de mult timp in dezacord cu privire…

- Autoritatile turce au arestat vineri mai multe zeci de militari suspectati ca ar avea legatura cu predicatorul Fethullah Gulen, acuzat de Ankara ca ar fi orchestrat tentativa de lovitura de stat din 2016, informeaza AFP. Potrivit agentiei de presa Anadolu, parchetul din Ankara a emis mandate de arestare…

- Saptezeci si patru de persoane, intre care si militari, au fost condamnate miercuri la inchisoare pe viata de un tribunal turc pentru rolul lor in tentativa de lovitura de stat din iulie 2016, informeaza agentia de stiri Anadolu, relateaza Reuters. Peste 240 de persoane, majoritatea civili neinarmati,…

- Ministrul de externe turc, Mevlut Cavusoglu, a transmis marti autoritatilor americane o lista cu 84 presupusi membri ai retelei predicatorului Fethullah Gulen a caror extradare este ceruta de catre Turcia, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Ankara cere mai intai de toate Washingtonului extradarea…

- Presedintii Rusiei si Turciei au celebrat ieri, in Turcia, depasirea unei etape-cheie in construirea strategicului gazoduct care leaga cele doua tari via Marea Neagra si ilustreaza apropierea Ankarei de Moscova. In cursul unei ceremonii cu mare pompa la Istanbul, cei doi sefi de stat au asistat, via…