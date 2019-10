Procuror din Franța: Atacatorul de la sediul Poliţiei din Paris 'ar fi aderat la o viziune radicală a islamului' Autorul atacului care a ucis joi patru angajati ai Politiei din Paris "ar fi aderat la o viziune radicala a islamului" si a fost in contact cu persoane din cadrul "miscarii islamiste salafiste", a declarat sambata, Jean-Francois Ricard, procuror antiterorist, informeaza AFP, potrivit AGERPRES. Citește și: VIDEO Carnagiu pe o șosea din Ialomița: ZECE MORȚI și ȘAPTE raniți dupa ce un microbuz a lovit un TIR Primele investigatii au relevat "aprobarea ''de catre acesta a ''anumitor abuzuri comise in numele acestei religii", "dorinta lui de a nu avea anumite contacte cu femei", "justificarea… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Acuzațiile de viol la adresa regizorului francez Luc Besson aduse de actrița Sand Van Roy vor fi reanalizate, a decis un judecator de la o instanța din Paris, potrivit Le Figaro, anunța MEDIAFAX.Citește și: VIDEO Carnagiu pe o șosea din Ialomița: ZECE MORȚI și ȘAPTE raniți dupa ce un microbuz…

- La doar o zi dupa ce patru polițiști francezi au fost impușcați mortal la un sediu din Paris, un incident similar a avut loc ieri la Trieste, in Italia. Doi frați de origine dominicana au fost aduși la sediul Poliției pentru a fi anchetați pentru furtul unui scuter, a notat quotidiano.net. Alejandro…

- Barbatul care a ucis cu lovituri de cutit patru functionari in sediul prefecturii politiei din Paris joi, inainte de a fi impuscat, "se convertise la islam in urma cu 18 luni", informeaza AFP, citand o sursa apropiata dosarului, potrivit Agerpres.Nascut in Martinica (Antilele franceze), acest…

- Barbatul care a ucis cu lovituri de cutit patru functionari în sediul prefecturii politiei din Paris, joi, înainte de a fi împuscat, "se convertise la islam în urma cu 18 luni", informeaza AFP, citând

- Un barbat inarmat cu un cuțit a atacat joi mai mulți polițiști in sediul central al Poliției pariziene. Atacatorul a fost ucis. Bilanțul atacului a ajuns la patru morți, incluzand agresorul, informeaza postul francez de televiziune BFM TV, citat de CNN. In total, numarul persoanelor decedate se ridica…

- Perimetrul din jurul Prefecturii de Politie, situata in centrul istoric al Parisului, a fost izolat, iar salvatorii au venit la fata locului. Ministrul de Interne Christophe Castaner, care urma sa plece intr-o vizita in Turcia, si-a amanat deplasarea si s-a dus la fata locului, potrivit unor…

- Patru politisti au fost ucisi cu lovituri de cutit, joi, in interiorul Prefecturii politiei din Paris, fiind agresati de un angajat care a fost apoi lichidat de fortele de ordine, potrivit presei franceze si AFP. Anchetatorii exploreaza in special pista unui conflict personal. Barbatul inarmat cu un…

- Politia a fost sesizata ieri, prin SNUAU 112, despre faptul ca o femeie a fost retinuta dupa ce a sustras o suma de bani dintr-o casa de marcat a unui magazin situat pe strada Cosmonauților din Baia Mare. La fata locului a fost identificata o femeie de 38 de ani, din comuna Botiz, judetul Satu Mare.…