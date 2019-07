Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DIICOT au dispus, duminica seara, extinderea urmarii penale fata de Gheorghe Dinca, inculpatul din Caracal suspectat de uciderea Alexandrei Macesanu, de 15 ani, si a Luizei Melencu, de 18 ani, si pentru savarsirea infractiunii de omor calificat, a anuntat Giorgiana Hosu, procurorul sef adjunct…

- Procurorul șef adjunct al DIICOT; Giorgiana Hossu, a anunțat, duminica seara ca au fost extinse cercetarile și pentru omor calificat pe numele lui Gheorghe Dinca. Decizia a fost luata dupa ce barbatul a recunoscut ca le-a ucis pe cele doua fete, a dat informații privind comiterea crimelor, dar și dupa…

- Gheorghe Dinca, barbatul de 65 de ani din Caracal acuzat ca a ucis doua adolescente, și-a recunoscut duminica faptele in fața procurorilor. Analizele de laborator au confirmat prezența ADN-ului Alexandrei, fata care a sunat la 112 sa ceara ajutor, in mașina și in casa lui.

- ”Cer tuturor cetațenilor Romaniei sa ne ajute pentru ca maine șeful STS sa fie demis. In acest sens am lansat o campanie pe Facebook. Este o solicitare extrem de importanta pentru ca pe mine nu ma intereseaza doar emoțiile unor oameni ci ma intereseaza ca aceste capete sa cada. Acești nemernici care…

- ”De doua zile mi-am asumat aceasta lupta ca toți cei vinovați merita sa ajunga la pușcarie nu numai sa plece din funcții. Nu ma voi opri pana cand toți cei vinovați de la șeful STS-ului pana la ultimul lucrator, pana la ultimul polițist, nu vor plati cu pușcaria. Am reușit sa obțin de la președintele…

- "Departamentul de Operatiuni Speciale a comunicat Politiei si Parchetului local ultima locatie in care se afla Alexandra la ora 19.00. Daca acest lucru e adevarat, oamenii astia sunt niste criminali. E greu de imaginat cu putem sa ii calificam. Nemernicii nu au facut nimic. Daca Departamentul de Operatiuni…

- Procurorul general Bogdan Licu a anunțat, vineri, ca la DIICOT a fost declinat un dosar constituit ca urmare a dispariției primei fete și ca exista posibilitatea ca dosarul în care este cercetata moartea Alexandrei sa fie preluat de catre Direcție.