Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul Alfred Savu de la DNA Ploiesti s-a prezentat vineri la Sectia de investigare a infractiunilor din justitie (SIIJ), unde a fost anuntat ca a fost pus sub acuzare pentru represiune nedreapta, in urma unei plangeri depuse impotriva lui de deputatul Andreea Cosma. "Procurorii din…

- Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație si Justiție este abilitat sa aduca la cunoștința opiniei publice, potrivit ph-online.ro, urmatoarele: Procurorii din cadrul Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție au dispus efectuarea in…

- Procurorii din cadrul Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie au dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale fata de un procuror, sub aspectul savarsirii infractiunii de represiune nedreapta prev. de art. 283 alin. 1 Cod penal, constand in aceea ca, in calitate de procuror de…

- Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație si Justiție este abilitat sa aduca la cunoștința opiniei publice urmatoarele: Procurorii din cadrul Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție au dispus efectuarea in continuare a urmaririi…

- Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație si Justiție este abilitat sa aduca la cunoștința opiniei publice urmatoarele:Procurorii din cadrul Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție au dispus efectuarea in continuare a…

- Laura Codruța Kovesi, fost procuror-șef al DNA, este cercetata penal de Secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție (SIIJ) pentru constituire de grup infracțional organizat și complicitate la represiune nedreapta sub forma participației improprii (5 persoane vatamate), se arata intr-un comunicat…

- Procurorii din cadrul Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie au dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale fata de fostul procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie Laura Codruta Kovesi sub aspectul savarsirii infractiunilor de constituire de grup infractional organizat…

- Un banner cu un mesaj in care se sugereaza ca, la DNA Ploiești, au fost fabricate dosare a fost montat pe una dintre pasarelele care traverseaza DN 1, in localitatea Barcanești, informeaza ziarulincomod.ro. “Bine ați venit in județul lui Portocala! Aici se fabricau zeci (de – n.r.) dosare…