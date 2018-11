Politia greaca a dezamorsat o incarcatura exploziva care a fost plasata in noaptea de luni spre marti in fata domiciliului de la Atena al viceprocurorului Curtii de Casatie, a anuntat o sursa din cadrul politiei, informeaza marti AFP. Incarcatura explozibila a fost plasata 'intr-o oala sub presiune si ascunsa in portbagajul unei motociclete' parcate in fata resedintei, in cartierul Vyrona, a precizat pentru AFP magistratul vizat, Isidoros Dogiakos.

Ea a fost descoperita de politie dupa ce o persoana necunoscuta a avertizat, in jurul orei 02:00, asupra iminentei unei explozii pe aceasta…