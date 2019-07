Stiri pe aceeasi tema

- Sectia pentru procurori in materie disciplinara a CSM a decis, astazi, amanarea cu zi privind suspendarea Mariei Piturca. Este vorba despre procurorul care, in data de 21 iunie, a luat-o cu forta pe Sorina, fetita de 8 ani din Baia de Arama, pentru a o duce la familia sa adoptiva. Procurorul Maria Piturca…

- Lucrarile sedintei de plen a Consiliului Superior al Magistraturii de luni au fost amanate pentru a treia oara din lipsa de cvorum. "Nu putem deschide lucrarile sedintei programate astazi deoarece nici de...

- Sectia pentru Judecatori in materie disciplinara a CSM a respins, luni, actiunea Inspectiei Judiciare formulata la adresa presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Cristina Tarcea, transmite Agerpres. Sectia a constatat nulitatea absoluta a actiunii disciplinare exercitate de Inspectia Judiciara,…

- Judecatoarea Silva Gabriela Duța de la Tribunalul Vrancea se pensioneaza. Cererea sa de eliberare din funcție, prin pensionare, a fost luata in discuție in ședința Secției pentru Judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii din data de 28 mai. Secția a hotarat „eliberarea din functie, prin pensionare,…

- Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ) cere judecatorilor Inaltei Curți de Casație și Justiție sa confirme ordonanța prin care procurorii SIIJ au redeschis un dosar penal din 2017 care ii vizeaza, printre alții, pe judecatorul Bogdan Mateescu, membru al Consiliului Superior…

- Sectia pentru judecatori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) are, marti, pe ordinea de zi, pronunțarea referitoare la actiunea disciplinara a Inspectiei Judiciare impotriva presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), Cristina Tarcea, conform Mediafax.Pronunțarea…

