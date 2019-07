Stiri pe aceeasi tema

- Instanta a luat o decizie in cazul suspendarii deciziei de adoptie in cazul Sorinei, fetita adoptata de familia Sacarin. Curtea de Apel Craiova a respins astazi cererea lui Bogdan Licu, procuror general, de suspendare a executarii deciziei judecatorești prin care Sorina a fost adoptata de catre un cuplu…

- Biroul de Informare si Relatii Publice este abilitat sa comunice urmatoarele: Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul Teritorial Constanta au dispus punerea in miscare a actiunii penale in trei dosare distincte si inceperea urmaririi penale intr un al patrulea dosar fata…

- Avocata familiei care a primit in adoptie fetita din Baia de Arama a anuntat, luni, ca a depus plangere penala impotriva procurorului general interimar Bogdan Licu si a procurorului care se ocupa de ancheta, Mihaiela Iorga Moraru. Avocata sustine ca procurorul Mihaiela Iorga Moraru de la Sectia de investigare…

- Magistrații Tribunalului Mehedinți au declinat marți catre Judecatoria Drobeta Turnu Severin cererea procurorului general interimar. Bogdan Licu a solicitat instanței ca Sorinei, fetița din Mehedinți adoptata de un cuplu de romani din Statele Unite, sa ii fie interzisa parasirea țarii. Procurorul general…

- „Dupa conferința de la Paris, am plecat in sudul Franței, unde, impreuna cu familia, vom petrece zece zile mergand in diferite locuri”, a anunțat Adrian Nastase pe blogul sau, adaugand ca urmarește in continuare „evenimentele și dezbaterile importante care au loc in țara, in primul rand cele referitoare…

- Premierul Viorica Dancila a revenit sambata dimineața cu o postare pe pagina sa oficiala de Facebook in care subliniaza ca persoanele care vor fi gasite vinovate in cazul fetiței de 8 ani din Baia de Arama care a fost luata cu mascații de acasa pentru a fi data spre adopție vor fi sancționate. Premierul…

- Biroul permanent al Senatului a dat termen Comisiei juridice doua saptamani pentru a depune un punct de vedere cu privire la solicitarea DNA de incepere a urmaririi penale in cazul lui Calin Popescu Tariceanu, acuzat de luare de mita, a declarat senatorul

- Președintele Pro Romania, deputatul Catalin Nechifor, propune ca toți președinții Consiliului Județean Suceava, inclusiv el, și mai mulți prefecți sa fie cercetați penal in cazul proiectului „Suceava – utilitați și mediu la standarde europene”. Catalin Nechifor a declarat in cadrul unei conferințe de…