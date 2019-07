Procuratura din Milano a deschis o investigatie privind o posibila finantare ilegala din Rusia a partidului de extrema dreapta Liga condus de ministrul de interne Matteo Salvini, negata de acesta din urma, relateaza agentia EFE. ''Zero, zero. Oricine ar spune contrariul, minte. Suntem incomozi pentru unii, acest lucru este evident pentru mine'', a spus Salvini intr-unul din obisnuitele sale mesaje video transmise in direct pe Facebook. ''In Europa se distribuie posturi pentru toti, mai putin pentru Liga, partidul cel mai votat in Europa, pentru ca suntem rasisti, populisti,…