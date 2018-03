Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul italian de Interne a anuntat marti ca centrul de primire pentru migranti din insula Lampedusa, unde conditiile de trai s-au degradat in mod evident in ultimele luni, va fi inchis temporar pentru lucrari de reparatii, relateaza AFP. Dupa ce a gazduit chiar si sute de persoane in conditii…

- Procuratura slovaca a anuntat ca depune o plangere penala contra ministrului de Interne Robert Kalinak, pe care-l acuza de obstructionarea justitiei intr-un presupus caz de coruptie, in contextul in care indemnurile la demisia ministrului s-au multiplicat in urma asasinarii jurnalistului de investigatie…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii a anuntat joi ca a fost retinut de politie, scrie AFP, conform news.ro.”Ma duc undeva!”, a scris bloggerul si activistul anticoruptie pe Twitter. Aleksei Navalnii, in varsta de 41 de ani, s-a impus in ultimii ani drept cel mai important opozant al presedintelui…

- Ultima proba de competențe are loc in 21 și 22 februarie – Evaluarea competențelor lingvistice intr-o limba de circulație internaționala. In prima zi a probei, un candidat a fost eliminat. Acesta a fost prins cu telefonul mobil asupra sa la Liceul Traian Vuia din Faget. Elevul dadea examen…

- Ultima proba de competențe are loc in 21 și 22 februarie – Evaluarea competențelor lingvistice intr-o limba de circulație internaționala. 3.628 candidați din Timiș s-au inscris la aceasta proba. Dintre aceștia, 3.323 vor da examen la Engleza, 210 la Limba Franceza, 30 la Limba Germana moderna,…

- Prim-ministrul Viorica Dancila efectueaza, in aceasta perioada, o vizita oficiala la Bruxelles, ocazie cu care va avea, marti si miercuri, o serie de intrevederi cu inalti oficiali europeni. Premierul s-a intalnit, deja, cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, și cu presedintele Parlamentului…

- De catre Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale in comun cu angajații Direcției de Combatere a Criminalitații Organizate a INI a și Procuraturii Strașeni au fost documentați mai mulți membri activi a unei grupari criminale cu roluri bine determinate, care savirșeau…

- Presedintele american Donald Trump a notat, duminica, intr-o postare pe Twitter, ca Moscova a reusit sa semene discordie in SUA, el mentionand comisiile, anchetele si ura intre partide. Trump a precizat ca probabil oficialii rusi se amuza copios la Moscova.

- La nici o zi de la desparțirea dintre Jennifer Aniston și Justin Theroux, internetul deja o cupleaza din nou pe actrița cu fosta mare iubire, Brad Pitt. Nebunia totala inceputa de fani pe Twitter e atat de amuzanta incat ar putea avea și un sambure de adevar in ea. Jeniffer Aniston și Brad Pitt au divorțat...…

- Comisarul european pentru Justitie, Consumatori si Egalitate de Gen, Vera Jourova, a avertizat, joi, companiile Facebook, Google si Twitter "sa faca mai mult" pentru a actualiza termenii si conditiile de utilizare in concordanta cu legislatia Uniunii Europene, relateaza site-ul agentiei Reuters.…

- Cei mai multi dintre pensionarii teleormaneni au peste 75 de ani in Social / Potrivit datelor Casei Judeþene de Pensii Teleorman, in luna februarie a anului 2018, valoarea pensiilor platite la nivel judetean se ridica la suma de 99.831.368 de lei, in contextul in care judetul Teleorman este unul…

- Suma era pastrata sub forma de Nano token-uri, o moneda virtuala putin cunoscuta, numita anterior RaiBlocks. Mesajul aparut pe website-ul BitGrail anunta descoperirea unor tranzactii frauduloase, disparitia echivalentului a 170 milioane dolari din depozitele clientilor fiind raportata autoritatilor.…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat ca nu a fost surprins de declarațiile procurorului Miahiela Moraru Iorga, facute duminica la Antena 3. „Este o incercare eșuata de lovitura de stat: s-a incercat aducerea la putere prin forța a anumitor persoane. Mi se pare foarte grav. Parlamentul…

- Actorul Reg E. Cathey a murit la varsta de 59 de ani. Actorul ar fi suferit de cancer pulmonar. In 2015, Cathey a fost recompensat cu un premiu Primetime Emmy pentru interpretarea rolului Freddy Hayes in serialul „House of Cards”. Anuntul a fost facut de scenaristul David Simon pe platforma de socializare…

- Alesii locali turneni si-au stabilit indemnizatiile lunare in Politic / Luna ianuarie vine cu indemnizatii marite pentru consilierii locali turneni, dupa ce in sedinta de lucru de marti, 30 ianuarie, alesii prezenti in sala de sedinte a Primariei au votat favorabil proiectul de hotarare privind stabilirea…

- Jurnalistul Bilal Abdul Kareem a postat pe Twitter un mesaj video din Siria in care transmite cateva cuvinte pentru cetațenii ruși, in special pentru familia pilotului Roman Filipov – al carui avion ​Su-25 a fost doborat in Siria pe 3 februarie. Jurnalistul face apel la toți prietenii victimelor razboiului,…

- In mijlocul anului 2009, Brian Acton era un inginer software care nu-si gasea de munca. Desi avea ani de experienta la companii precum Yahoo sau Apple, tanarul Acton a fost refuzat si de Twitter si de Facebook. O greseala care a costat-o pe Facebook 19 miliarde de dolari. Pentru ca nicio companie…

- Facebook a realizat un profit net de 15,9 miliarde de dolari in anul 2017 la venituri de 39,9 miliarde de dolari, a anunțat compania . Pe ultimul trimestru al anului trecut, gigantul a anunțat un caștig net de ”doar” 4,2 miliarde de dolari, dupa ce compania a fost obligata sa puna deoparte 2,27 miliarde…

- Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a postat pe contul personal de Twitter un mesaj de felicitare pentru Viorica Dancila. Congratulations Viorica Dancila, I wish you every success. The #EU would not be complete without Romania, nor would #Romania be complete…

- Federatia italiana de fotbal (FIGC), a carei adunare generala a avut loc luni, nu a reusit sa aleaga un nou presedinte în locul lui Carlo Tavecchio, care a demisionat în luna noiembrie, dupa ce Squadra Azzurra a ratat calificarea la Cupa Mondiala din acest an, informeaza Reuters. Dupa patru…

- Guvernul Finlandei face lobby pentru eliminarea procedurii de trecere la ora de vara in Uniunea Europeana, dupa ce anul trecut peste 70.000 de finlandezi au semnat o petitie in acest sens, transmite AP, preluata de Agerpres. Ministrul finlandez al Transporturilor şi Comunicaţiilor, Anne Berner,…

- Serena Williams a reacționat pe Twitter dupa finala Australian Open, caștigata de Caroline Wozniacki in fața Simonei Halep, scor 7-6, 6-3, 4-6. "Am avut atatea emoții urmarind finala, dar in final Caroline Wozniacki este noul numar 1 și campioana la Australian Open. Minunat. Sunt atat de fericita.…

- Kadokawa Corporation și Active Gaming Media au anunțat oficial Yume Nikki: Dream Diary – un remake 3D pentru jocul de aventura Yume Nikki, supervizat in intregime de creatorul originalului, Kikiyama. Va sosi pe PC via Steam și Playism din 23 februarie la prețul de $19.99. Yume…

- Cel putin o persoana a murit si 14 au fost ranite într-un atac de trei ore care a avut loc miercuri asupra unui sediu al organizatiei nonguvernamentale britanice Salvati Copii în orasul Jalalabad din estul Afganistanului, a declarat pentru agentia France Presse un purtator de cuvânt…

- Statuia Libertatii din New York a fost inchisa pentru vizitatori din cauza lipsei banilor. Aceeasi masura a fost luata si in cazul Insulei Ellis, pe teritoriul careia se afla Muzeul Imigrației, se anunta pe contul de Twitter al complexului muzeal. De asemenea, Serviciul Casei Albe pentru relatii cu…

- Presedintele american Donald Trump a acuzat sambata opozitia democrata ca ii pune pe "imigrantii ilegali" inaintea armatei si a securitatii frontierelor, dupa inchiderea partiala a activitatilor guvernului ("shutdown") dupa ce republicanii si democratii nu au reusit sa ajunga in Congres la un acord…

- Se speculeaza ca Zedd produce chiar in momentul de fața urmatorul hit al anului. Celebrul DJ iși cam ține in suspans fanii pe contul de Twitter unde posteaza din cand in cand mesaje cu privire la urmatoarea piesa, ce este deja in proces de creare. Artistul a postat pe 12 ianuarie un preview de doar...…

- Viorica Dancila este premierul desemnat de presedintele Klaus Iohannis in Politic / Viorica Dancila este premierul desemnat de presedintele Klaus Iohannis, dupa ce acesta a anuntat miercuri, la finalul consultarilor cu partidele politice, ca accepta propunerea PSD-ALDE pentru functia de sef al Executivului.…

- In primul rand, este important sa stabilesti cat timp ai la dispozitie pentru a urma niste cursuri care sa te ajute in aceasta directie. Apoi, iti propunem sa studiezi clasamentul realizat de cei de la Foreign Service Institute. Acestia au impartit cele mai importante limbi ale lumii…

- Unsprezece detinuti din inchisoarea americana de la Guantanamo au initiat joi proceduri de urmarire penala impotriva presedintelui SUA, Donald Trump, considerand ca au fost tinuti in detentie ilegal, pentru ca sunt musulmani, informeaza vineri AFP, informeaza agerpres.ro. Inspirandu-se din argumente…

- "In vederea prevenirii escaladarii cazului, delegatia MRP va avea intrevederi cu autoritatile locale spaniole, pentru a analiza si monitoriza indeaproape contextul si evolutiile acestuia, precum si intalniri cu membrii comunitatii romanesti", arata sursa citata. MRP afirma ca sustine respectarea…

- Camera Reprezentantilor a Congresului SUA a aprobat joi reautorizarea pentru sase ani a Agentiei Nationale de Securitate (NSA) sa intercepteze comunicatiile pe internet cu strainatatea, informeaza AFP. Dezbaterea a fost perturbata pentru scurt timp de o postare pe Twitter a presedintelui…

- Lemne de foc pentru 150 de familii sau persoane singure defavorizate social din municipiul Alexandria in Social / In prima sedinta din 2018 a Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta Alexandria a fost aprobata achiziționarea de lemne de foc pentru familiile sau persoanele singure defavorizate…

- Cantareata Lana Del Rey, in varsta de 32 de ani, o artista cunoscuta – la fel ca trupa Radiohead – pentru muzica ei melancolica, i-a asigurat pe fanii ei ca nu s-a inspirat din piesa “Creep”, lansata in 1992. Controversele vizeaza cantecul “Get Free”, o piesa…

- Primul naufragiu din 2018 pe Marea Mediterana. Opt oameni au murit, alti 84 au fost salvati si cateva zeci sunt dati disparuti in primul naufragiu din acest an implicand migranti care au incercat sa ajunga in Europa prin Marea Mediterana. Migrantii au fost vazuti sambata dimineata pe o ambarcatiune…

- Donald Trump a publicat sambata trei mesaje pe contul sau de Twitter in care si-a aparat capacitatea mintala si faptul ca este potrivit pentru a ocupa functia de presedinte, descriindu-se ca un „geniu” si, in fapt, „un geniu foarte stabil”.

- Eurodeputatul britanic Nigel Farage, unul dintre cei mai fermi sustinatori ai iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, se va intalni luni cu negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, in ceea ce el a calificat drept o incercare de a comunica opiniile a 17,4 milioane de britanici care…

- Manchester City a impresionat in acest sezon, fiind neinvinsa in Premier League, unde conduce detasat in fruntea clasamentului. Daca pe plan profesional lucrurile merg aproape perfect, David Silva nu traverseaza o perioada foarte buna, pe plan personal. Spaniolul a fost invoit de Pep Guardiola in…

- Presedintele american Donald Trump a amenintat marti sa taie ajutorul financiar acordat de SUA palestinienilor, aducand ca argument lipsa lor de apetit pentru negocierile de pace pe care Casa Alba vrea sa le relanseze, relateaza AFP. "Noi platim palestinienilor SUTE DE MILIOANE DE DOLARI…

- Presedintele american Donald Trump a transmis, duminica, pe Twitter, urari de Anul Nou americanilor, subliniind ca impreuna vor face "America mareata din nou", potrivit news.ro. "Ce an a fost, si suntem abia la inceput. Impreuna facem America mareata din nou! La multi ani!", a scris Trump pe Twitter.

- Coreea de Nord a accelerat ritmul, in 2017, in cursa sa nebuna catre arma nucleara, relansand temeri, demne de cele mai intunecate momente ale Razboiului Rece, cu privire la un conflict atomic, scrie AFP conform News.ro . Acest dosar urmeaza sa continue sa produca titluri de presa in 2018, in contextul…

- Organizatia non-guvernamentala Proactiva Open Arms a salvat o barca pneumatica la bordul careia se aflau 134 de persoane, dintre care sapte copii, informeaza AFP. Toti acesti migranti urmau sa fie transferati pe nava Aquarius a unui alt ONG, SOS Mediterana, inainte de a fi transportati la Pozzallo,…

- Fotbalistul international francez Lassana Diarra, al carui nume circula în perspectiva unui transfer la PSG, pentru a întari linia de mijloc, a devenit liber de contract la Al Jazira, prin "întelegere mutuala", a anuntat clubul din Emiratele Arabe Unite duminica. "Al…

- Tehnologia 5G este tot mai aproape de utilizatorii nerabdatori sa o testeze. Primul pas a fost facut deja, astfel incat au fost aprobate oficial specificațiile hardware pentru noile standarde NSA NR– Non-Standalone 5G New Radio de catre membrii 3rd Generation Partnership Project, noteaza playtech.ro.…

- Prevazut sa troneze cel putin o luna in Piazza Venezia din centrul capitalei Italiei, molidul rosu, cu o inaltime de 21 de metri (potrivit site-ului Wantedinrome.com), a dat rapid semne de uscare, iar coroana sa "obosita" a devenit tinta ironiilor pe internet. "Pomul de Craciun din Roma este uscat,…