- Ministrul de Interne a venit cu o reacție dupa ce Procuratura Generala a refuzat pornirea urmaririi penale in baza denunțului sau. In acest sens, Andrei Nastase l-a avertizat pe procurorul general interimar, Igor Popa, ca este in vigoare Hotararea Parlamentului cu privire la captivitatea statului și…

- Ministrul de Interne, Andrei Nastase, afirma ca „Republica Moldova a fost si este inca Republica Procurorilor”, asta dupa ce Procuratura Generala a anuntat ca a refuzat initierea urmarii penale pe numele lui Vlad Plahotniuc pentru faptul uzurparii puterii de stat.

- Procuratura Generala a examinat denuntul lui Andrei Nastase, inregistrat la 20 iunie 2019 si ca urmare, a emis ordonanta de refuz in pornirea urmaririi penale pe motiv ca nu exista fapta infractiunii de „uzurpare a puterii de stat".

- Ministrul de Interne, Andrei Nastase, a facut un denunț catre Procuratura Generala. Andrei Nastase solicita suspendarea provizorie din functie a judecatorilor Curții Constituționale, tragerea la raspundere a acestora, ridicarea imunitatii parlamentare a lui Vladimir Plahotniuc precum și tragerea la…

- Comisarul european pentru politica de vecinatate si negocierile de extindere, Johannes Hahn, a salutat "transferul pasnic al puterii" de la Chisinau si a felicitat-o pe sefa executivului din Republica Moldova, Maia Sandu, pentru "masurile pe care le-a luat deja pentru a incepe implementarea programului…

- Presedintele Partidului Platforma Demnitate si Adevar, Andrei Nastase, ministru de interne numit in Guvernul Maiei Sandu, spune ca situatia in care s-a pomenit Republica Moldova se numeste uzurparea puterii in stat. Declaratiile au fost facute in platoul emisiunii „Politica Nataliei Morari” de la TV8.

- Președintele Parlamentului Zinaida Greceanîi considera ca în cel mai scurt timp ar putea interveni mai mulți factori interni și externi care ar contribui la stabilizarea situației politice din Republica Moldova. ”Toți aștepta decizia Comisiei de la Veneția la recomandare…

- Comitetul Central al Partidului Comunist din Republica Moldova urmarește cu profunda ingrijorare escaladarea crizei politice din țara, care este plina de consecințe imprevizibile. Cel puțin asta se arata in cadrul unei declarații plasate pe site-ul partidului.