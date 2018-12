Stiri pe aceeasi tema

- Un procuror federal din New York a recomandat vineri o pedeapsa cu inchisoarea "importanta" pentru fostul avocat al lui Donald Trump, Michael Cohen, in pofida cooperarii sale in ancheta asupra amestecului rus in alegerile prezidentiale din SUA, relateaza AFP. Fostul om de incredere al…

