- Procuratura din Torino au initiat o ancheta dupa ce o organizatie non-guvernamentala pentru imigranti a acuzat inspectorii vamali francezi ca au intrat in birourile sale dintr-o localitate italiana pentru a testa antidrog un imigrant nigerian ce calatorea intr-un tren ce se indrepta spre Paris.

- Moscova a anuntat sambata ca Marea Britanie va trebui sa-si reduca personalul diplomatic in Rusia cu peste 50 de persoane in cadrul cazului Skripal care a cauzat o grava criza cu tarile occidentale, relateaza AFP.'Rusia a sugerat paritatea. Partea britanica are un excedent de peste 50 de persoane',…

- Ministerul de Externe al Rusiei a convocat vineri ambasadori si alti reprezentanti diplomatici ai tarilor care au expulzat diplomati rusi in urma cazului Serghei Skripal - fostul agent rus otravit la 4 martie in Marea Britanie, actiune atribuita de Londra Moscovei - un reprezentant diplomatic al…

- Rusia a deschis propria ancheta in cazul Skripal. Se concentreaza pe tentativa de omor la adresa fiicei fostului spion rus si, sub acest pretext, politia a cerut Marii Britanii sa predea dovezile din dosar, scrie digi24.ro.

- Rusia va raspunde intr-un mod similar daca Statele Unite vor expulza diplomati rusi, in urma otravirii fostului spion Sergei Skripal in Marea Britanie, conform declaratiilor purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov, scrie Reuters. UPDATE 17.23: Ucraina expulzeaza 13 diplomati rusi Presedintele…

- Procuratura din Minneapolis, SUA, ar putea redeschide ancheta asupra mortii cantaretului american Prince, iar o decizie in acest sens ar putea fi luata "in viitorul apropiat". Procurorul sef a declarat ca examineaza rapoartele incheiate in timpul anchetei initiale asupra mortii lui Prince si ca va lua…

- Evenimente precum recentul atacul terorist din Franta evidentiaza importanta securitatii in statele europene, a declarat vineri ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, relateaza agentia MTI.

- barbatul lucra ca agent de securitate la un supermarket din municipiul Botosani, fiind angajat al societatii comerciale Elnet Security SRL Bucuresti. Inspectorii de munca sustin ca "in timp ce angajatul se afla la serviciu, la postul de paza din magazinul Kaufland Botosani, a simtit dureri…

- 15 cetateni din Republica Moldova sunt judecati de un tribunal corectional din Val-de-Marne (Franta) pentru furt si trafic de biciclete de lux Ancheta a inceput in 2014, dupa moldovenii au dat o spargere la un magazin din Val-de-Marne. Din magazin, care nu prezenta urme de spargere, lipseau 20 de biciclete,…

- Rusia va expulza 23 de diplomati britanici, ca raspuns la demersul Londrei de a expulza 23 de diplomati rusi, relateaza agentia Reuters. Potrivit Ministerului rus de Externe, cei 23 de diplomati britanici trebuie sa paraseasca Rusia in decurs de o saptamana. Ambasadorul britanic la Moscova, Laurie Bristow,…

- Rusia va expulza 23 de diplomati britanici, ca raspuns la demersul Londrei de a expulza 23 de diplomati rusi, relateaza agentia Reuters, scrie agerpres.ro. Potrivit Ministerului rus de Externe, cei 23 de diplomati britanici trebuie sa paraseasca Rusia in decurs de o saptamana. Ambasadorul…

- Politia britanica a deschis o ancheta privind uciderea exilatului rus Nikolai Glushkov, prieten apropiat cu oligarhul Boris Berezovsky, dupa ce acesta a fost gasit fara suflare la inceputul saptamanii, relateaza Reuters.

- Poliția britanica a lansat o ancheta privind o posibila crima in cazul rusului Nikolai Glushkov, gasit spanzurat in apartamentul in care locuia in Londra, scrie BBC News. Nikolai Glushkov a fost gasit mort in apartamentul sau din zona New Malden din Londra , pe 12 martie, iar polițiștii spun ca familia…

- Politia britanica a anuntat vineri deschiderea unei anchete privitoare la moartea omului de afaceri rus Nikolai Gluskov, al carui cadavru a fost gasit luni in apartamentul sau din Londra, transmit Reuters si AFP. ''O ancheta pentru crima a fost lansata in urma rezultatelor post…

- Salonul cartii de la Paris, desfasurat in perioada 16-19 martie, s-a deschis, miercuri seara, in prezenta presedintelui Emmanuel Macron. Numeroase oficialitati, diplomati, scriitori, traducatori, editori si jurnalisti au participat alaturi de Liliana Țuroiu, președintele ICR, de E.S. Luca Niculescu,…

- Fotbalistul Thomas Rodriguez, in varsta de 18 ani, a decedat in somn, in noaptea de joi spre vineri, a anuntat clubul sau, Tours, citat de presa franceza. Rodriguez ar fi implinit 19 ani la 1 aprilie. El a sosit la Tours in sezonul 2016/2017 si facea parte din echipa under 19 a clubului.…

- Alerta cu bomba la gara din Odesa. Fortele de ordine au evacuat peste 1.500 de oameni, dupa ce un individ a sunat la politie si a anuntat ca in interior a fost plasat explozibil.Dupa mai multe verificari, genistii nu au gasit nimic.

- Tragedie in Iași. O femeie a fost gasita moarta in casa, cu capul zdrobit, in comuna Cotnari. Din primele informatii, ar fi vorba despre fosta ziarista Alina Cozma. Ieri dimineata, in comuna ieseana Cotnari, s-a solicitat interventia medicilor dupa ce o femeie in jur de 40 de ani a inceput…

- Jurnalistul slovac Jan Kuciak, care a fost gasit asasinat, era pe punctul de a publica un articol despre coruptia la nivel inalt care implica mafia italiana si politicieni din acest mic stat din zona euro, a informat in noaptea de marti spre miercuri site-ul de stiri pentru care acesta lucra, relateaza…

- Șase inspectori vamali urmeaza a fi eliberați din funcții pentru comiterea mai multor ilegalitati.Potrivit reprezentantilor Serviciului vamal, trei dintre inspectori activeaza in cadrul postului vamal "Costești".

- Doi soldati francezi au fost ucisi miercuri intr-un atac cu bomba in Mali, a anuntat biroul presedintelui Emmanuel Macron, informeaza dpa. Vehiculul blindat cu care se deplasau soldatii a fost lovit de o bomba artizanala, a precizat Palatul Elysee, conform Agerpres.Franta a desfasurat aproximativ…

- Femeia avea peste 70 de ani si lucra la o farmacie din centrul orasului Targu Jiu. I s-a facut rau in timp ce era la munca si a mers la o prietena care lucreaza la o farmacie din apropiere. Acolo, aceasta a inceput sa se simta si mai rau si a lesinat. Trecatorii au sunat la 112 si imediat la fata…

- Victimele locuiau la Paris si au disparut in apropierea statiunii turistice Val d'Isere, aflata in districtul Savoie. Cei doi au fost gasiti duminica, la 2.930 de metri altitudine.Zona a fost inchisa din cauza riscului de avalansa, au informat oficialii. Un turist de alta nationalitate…

- O intalnire a ministrilor de externe din Rusia, Franta, Germania si Ucraina, consacrata conflictului din estul Ucrainei, a fost anulata, a anuntat vineri ministerul german de externe. Ministrii urmau sa se intalneasca in cursul serii, cu ocazia Conferintei pentru Securitate de la Munchen, reaminteste…

- Inspectia Judiciara a anuntat, vineri, ca s-a autosesizat dupa aparitia în spatiul public a unor informatii despre posibili nereguli în activitatea profesionala si conduita unor procurori de la DNA Ploiest, se spune într-un comunicat al

- Trei tenismeni francezi, Lucas Pouille, Jo-Wilfried Tsonga si Richard Gasquet, s-au calificat in semifinalele turneului ATP de la Montpellier (Franta), dotat cu premii totale in valoare de 501.345 euro, alaturi de principalul favorit al acestei competitii, belgianul David Goffin. Vineri, in sferturile…

- Baiatul de 18 ani a murit la impact. La fata locului a ajuns de urgenta o ambulanta, insa pentru tanar a fost prea tarziu. Vecinii spun ca baiatul locuia intr-un apartament, impreuna cu tatal sau si cu mama vitrega. Femeia a fost dusa la politie pentru audieri, avand in vedere ca era singura…

- Ministrul francez de Externe, Jean-Yves Le Drian, a declarat miercuri ca Polonia nu ar trebui sa "rescrie istoria", dupa ce presedintele a promulgat legea controversata privind Holocaustul, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Un atac cu bomba s-a produs, marți, la o cladire diplomatica rusa din Damasc. Potrivit Ministerului de Externe rus, nu au fost inregistrate victime, dar pagubele materiale sunt insemnate, scrie Reuters. Intr-un comunicat de presa al Ministerului de externe din Rusia se arata ca: ”Nu sunt pierderi. Cladirea…

- Incepand cu 23 martie vor fi anulate si rutele externe Torino, Madrid si Munchen. Dezastrul managerial de la Aeroport, patronat de dl. Maricel Popa, presedintele Consiliului Judetean, nu a mai putut fi acoperit nici de culoarea sa politica, compania Tarom fiind in administrarea Ministerului Transporturilor.…

- Franta a cerut joi Rusiei si Iranului sa intervina de 'urgenta' pe langa aliatul lor sirian pentru ca acesta sa inceteze bombardamentele in provincia Idlib (nord-vest) si sa faciliteze accesul ajutorului umanitar, relateaza AFP. 'Este urgent ca Rusia si Iranul, garanti ai procesului de la Astana…

- SUA investigheaza Apple in scandalul bateriilor, scrie Reuters . Departamentul Justiției din SUA și Comisia pentru Activitați Mobiliare (SEC) au cerut mai multe informații din partea companiei. Nu sunt vizate legile privind consumatorii, ci legile care protejeaza investitorii pe bursa. Mai exact, orice…

- Agentia antifrauda si cea pentru protectia consumatorului au anuntat ca ancheta vizeaza respectarea legislatiei comerciale de catre lantul de supermarketuri Intermarche, care a oferit un discount de 70% pentru un borcan de 950 de grame de Nutella, scazand pretul de la 4,5 euro la 1,4 euro, informeaza…

- Ministerul francez de Finante a demarat o investigatie privind promotia la crema de ciocolata tartinabila Nutella, care a provocat haos in mai multe centre comerciale din Franta, relateaza site-ul BBC News.

- Dupa ce a descarcat marfa din TIR, soferul roman a oprit intr-o parcare, ca sa se odihneasca, pentru ca era obligat sa faca o pauza de 9 ore. Din spusele carabinierilor, care au fost chemati la fata locului de martori, omul a murit de frig. Autoritatile au deschis o ancheta pentru a…

- Franta si Japonia s-au angajat vineri "sa exercite presiuni maxime" asupra Coreei de Nord pentru a o determina sa renunte la programul sau nuclear, in cadrul unei reuniuni la Tokyo a ministrilor de externe si ai apararii din cele doua tari, relateaza AFP. "Coreea de Nord reprezinta o amenintare nu…

- Blue Air a transportat 5 milioane de pasageri. Clujul, in top Cea mai mare companie aeriana romaneasca, Blue Air, a transportat anul trecut 5,06 milioane de pasageri, cu 70% in plus fața de 2016. „Am reusit sa avem un record si la numarul de rute, cu 104 operate regulat, si peste 700 charter.…

- Gripa face ravagii in nordul Europei. Ministerul roman de Externe a emis o alerta de calatorie din cauza epidemiei din Franța. In Marea Britanie, numarul cazurilor este atat de mare, incat vaccinul antigripal a disparut de pe piața.

- Președintele francez Emmanuel Macron și-a prezentat viziunea despre reforma Justiției din Franța, intr-un discurs ținut luni la Curtea de Casație din Paris, la care au participat liderii judecatorilor și ai procurorilor francezi. Potrivit presei franceze, Macron i-a dezamagit pe procurorii care cereau…

- Masina presedintelui Organizatiei Municipale a Femeilor Social-Democrate din Brasov, Adela Diaconu, a fost vandalizata, sambata, intr-o parcare din centrul istoric al orasului, pe usi fiind scris cu spray rosu „C+R”. Politia a deschis o ancheta in acest caz, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- In timp ce procesul iesirii Regatului Unit din Uniunea Europeana este in curs, atractia pentru Franta a crescut in randurile britanicilor. Anul trecut, 1518 supusi ai reginei Elisabeta au capatat cetatenie franceza. Iar alti 3173 sunt in asteptare. Potrivit cifrelor ministerului francez de Interne,…

- Solicitarea SUA privind organizarea unei reuniuni extraordinare a Consiliului de Securitate al ONU consacrate analizarii situatiei din Iran interfereaza cu suveranitatea acestei tari, a estimat vineri ministrul adjunct de externe rus Serghei Riabkov, potrivit agentiei de presa Interfax, transmite…