- Banca Nationala a Moldovei (BNM) informeaza ca urmare vizitei reprezentantilor Kroll in Republica Moldova a primit in mod oficial toate documentele de investigatie ale consortiului international Kroll si Steptoe & Johnson, care au fost transmise Procuraturii Anticoruptie.

- Banca Nationala a Moldovei a emis zece monede comemorative si jubiliare pentru seriile: „Personalitati”, „Femei celebre”, „Aleea Clasicilor din Gradina Publica „Stefan cel Mare si Sfant” din municipiul Chisinau”, „Cartea Rosie a Republicii Moldova”, „Evenimente istorice” si „Stiinta si Inovare”. Monedele…

- Partidul Nostru (PN) a inregistrat un proces impotriva Bancii Naționale a Moldovei in instanța de judecata care a cerut sa dezvaluie conținutul raportului KROLL-2. Cererea a fost inregistrata joi, 22 martie, la judecatoria Buiucani. Reprezentanții grupului politic se indoiesc de justiția din Moldovași,…

- Procurorul sef al DNA Laura Codruta Kovesi a fost audiata miercuri in cadrul Sectiei pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii, audiere avand loc ca urmare a raportului de control a Inspectiei Judiciare efectuat luna ianuarie. Audierea a durat doar 30 de minute.

- 472 de psihiatri din țara au semnat o scrisoare-manifest privind deturnarea sensului Legii 153/2017, prin Anexa 10 la Regulamentul de Sporuri. Printre ei sunt și cinci medici din județul nostru, de la unitați de specialitate din Vaslui, Barlad și Murgeni. “Va supunem atenției prezentul document de protest…

- Leul moldovenesc, la inceputul noii saptamini de lucru, a continuat sa se consolideze fața de dolar și euro. In zilele de odihna el s-a scumpit cu inca un ban și jumatate in raport cu dolarul american și cu peste cinci bani fața de moneda unica europeana, relateaza Noi.md. Astfel, Banca Naționala a…

- Președinta Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, a adresat astazi o scrisoare Bancii Naționale a Moldovei in care a cerut prezentarea și/sau publicarea versiunii complete a Raportului Kroll 2.

- Banca Naționala a Moldovei a primit raportul final despre investigația fraudei bancare de la companiile Kroll și Steptoe & Johnson. Documentul conține informații despre frauda care a dus la insolvabilitatea a trei banci din Republica Moldova: Banca de Economii S.A.

- Banca Naționala a Moldovei (BNM) a primit raportul final Kroll. Documentul conține informații despre frauda care a dus la insolvabilitatea a trei banci din Republica Moldova: Banca de Economii S.A., Banca Sociala S.A. și Unibank S.A..

- Republica Moldova și Federația Sfintul Kitts și Nevis au semnat Acordul interguvernamental privind eliminarea obligativitații vizelor pentru deținatorii de pașapoarte diplomatice, oficiale, de serviciu și pașapoarte obișnuite, informeaza Noi.md. Conform documentului, cetațenii Moldovei și cei din Sfintul…

- Noi monede metalice sint puse in circulație, de astazi, in Republica Moldova. Monedele de 1, 2, 5 și 10 lei vor circula in paralel cu bancnotele existente. Anunțul a fost facut la evenimentul organizat de Banca Naționala a Moldovei, dedicat monedei naționale la cea de-a 25-a aniversare. ”Astazi, scriem…

- Banca Naționala a Moldovei pune in circulație, incepind cu data de 28 februarie 2018, o serie noua de monede metalice: de 1, 2, 5 și 10 lei, noteaza Noi.md. Acestea vor circula in paralel cu bancnotele existente de aceeași valoare nominala. Noile monede sint introduse urmare unui amplu studiu economic…

- Banca Nationala a Moldovei pune in circulatie, incepand cu data de 28 februarie 2018, o serie noua de monede metalice: de 1, 2, 5 si 10 lei. Acestea vor circula in paralel cu bancnotele existente de aceeasi valoare nominala.

- Banca Naționala a Moldovei pune in circulație, incepand de astazi, o serie noua de monede metalice: de 1, 2, 5 și 10 lei. Acestea vor circula in paralel cu bancnotele existente de aceeași valoare nominala.

- OMV Petrom anunta probabila descoperire a unui nou zacamant de hidrocarburi Foto: OMV Petrom. Compania OMV Petrom a descoperit recent un nou zacamânt de hidrocarburi într-un perimetru de uscat pe care îl exploreaza împreuna cu americanii de la Hunt Oil. Un membru…

- Bancile din Republica Moldova vor trebui sa respecte reguli noi la prezentarea rapoartelor. Banca Naționala a Moldovei (BNM) a prezentat pentru consultari publice Instrucțiunea cu privire la prezentarea de catre banci a rapoartelor COREP in scopuri de supraveghere. Proiectul hotaririi instituie cerințe…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, asteapta publicarea raportului privind conducerea DNA, iar dupa o analiza a acestuia va prezenta un punct de vedere privind cererea ministrului Justitiei de revocarea a Laurei Codruta Kovesi.

- Tudorel Toader urmeaza sa prezinte joi, la ora 18,00, la Ministerul Justitiei, continutul si concluziile raportului cu privire la activitatea manageriala a Directiei Nationale Anticoruptie. Pe 15 februarie, Tudorel Toader anunta ca joi va face o informare de presa in care va prezenta raportul…

- Meteorologii anunța ca ultimul weekend al acestei ierni va fi unul dintre cele mai friguroase din întregul sezon. Temperaturile vor scadea puternic de sâmbata noaptea și vor ajunge la -18 grade Celsius luni dimineața, scrie digi24.ro. „Într-adevar putem spune ca de data asta…

- Banca Naționala a Moldovei (BNM) a publicat o sinteza detaliata a investigației fraudei bancare in limba de stat, noteaza NOI.md. Sinteza conține 57 de pagini și dezvaluie legatura grupului Șor cu acționariatul bancilor fraudate, mecanismele de spalare a banilor și destinația fondurilor frauduloase.…

- Banca Naționala a Moldovei (BNM) informeaza ca deocamdata nu a primit cel de-al doilea raport de investigație a companiilor Kroll și Steptoe & Johnson, dar a finalizat discuțiile purtate cu consorțiul internațional privind posibilitatea publicarii unor informații ce se vor conține in acest document.

- Leul moldovenesc a slabit și mai mult fața de dolar și euro, noteaza NOI.md. Timp de o zi, leul s-a depreciat fața de moneda americana cu 4,5 bani, iar fața de moneda unica europeana – cu peste zece bani. Astfel, Banca Naționala a Moldovei a stabilit pentru 13 februarie o rata de schimb de 16,6844 lei…

- Marti se vor semnala precipitatii, mai ales ploi, in vestul si in sud-vestul tarii si sub forma de lapovita si ninsoare la munte, iar pe parcursul noptii acestea se vor extinde treptat astfel incat vor fi precipitatii mixte in Banat si Oltenia, in cea mai mare parte a Munteniei, sudul Moldovei si izolat…

- Cand ai asemenea cresteri economice, sa nu stai la limita de 3% a deficitului public, ci sa incerci sa te situezi mai jos", a atentionat Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu. "Am salutat faptul ca Guvernul a tinut deficitul sub nivelul de referinta de 3% si acest lucru a dus la mentinerea…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a majorat prognozele de inflatie, de la 3,9% la 5% pentru trimestrele I si II 2018 si de la 3,2% la 3,5% pentru sfarsitul anului, a anuntat vineri guvernatorul Mugur Isarescu. „Cocoasa (graficului cu proiectia inflatiei - n.n.) s-a cocosat de tot. Vedeti…

- Dupa ce 12 localitați și-au declarat unirea simbolica cu Romania, socialiștii au decis sa contracareze cu declarațiile a 21 de localitați, inclusiv 4 orașe care pledeaza pentru statalitatea Moldovei și prin care sunt condamnate cele 12 comune care au semnat declarațiile de unire cu Romania pentru ca…

- Liderii opozitiei democrate l-au avertizat in mod solemn pe Donald Trump, vineri, sa nu foloseasca drept pretext publicarea notei care pune in discutie FBI pentru a-i destitui pe principalii reprezentanti ai anchetei cu privire la amestecul rus in alegerile prezidentiale, relateaza

- Banca Naționala a Moldovei a inceput 2018 cu o rezerva valutara de peste doua miliarde 863 de milioane dolari, cu peste 600 de milioane mai mult decat la inceputul anului trecut. Potrivit instituției, aceasta prezinta un record istoric.

- Judecatorii Curtii Constitutionale iau in discutie, marti, sesizarile formulate de Inalta Curte de Casatie si Justitie, dar si de PNL, fata de modificarile aduse legilor justitiei. Una dintre sesizari se refera la infiintarea Parchetului special pentru investigarea judecatorilor si procurorilor,…

- Banca Transilvania (BT) a devenit acționar al Victoriabank, având o participație de peste 66% împreuna cu Banca Europeana pentru Reconstrucție si Dezvoltare (BERD). Astfel, BT si BERD devin acționari majoritari ai Victoriabank. Banca Transilvania a anunțat în noiembrie…

- Președintele Societații Timișoara de Medicina Familiei anunța ca medicii de familie de aici nu s-au alaturat protestului la nivel național, deși sunt de acord cu necesitatea unei finanțari mai mari a medicinei de familie și debirocratizarea. Conform Claudiei Iftode insa, nu sunt motive pentru nesemnarea…

- Banca Naționala a Moldovei (BNM) a menținut rata de baza aplicata pentru principalele operațiuni de politica monetara pe termen scurt la nivelul actual de 6,5% pe an. In plus, Comitetul executiv al BNM a decis, la ultima sa ședința din acest an privind politica monetara, sa mențina ratele de dobinda…

- Premierul Pavel Filip a comentat sinteza celui de-al doilea raport Kroll. Prim-ministrul considera ca s-a procedat corect ca nu au fost publicate numele celor care au beneficiat de credite neperformante de pe urma fraudei bancare, pentru ca aproape toti dintre acestia „sunt absolut onesti”,…

- Premierul Pavel Filip a comentat astazi sinteza raportului Kroll 2 publicata recent de Banca Naționala a Moldovei (BNM). Oficialul a menționat ca acum, instituțiile responsabile urmeaza ”sa-și spuna cuvantul” și a dat asigurari ca toți cei care se fac vinovați de frauda bancara vor fi trași la raspundere. …

- Sinteza raportului Kroll II, care a fost publicata de catre Banca Nationala a Moldovei pe 21 decembrie, ridica mai multe semne de intrebare la care autoritatile de stat trebuie sa gaseasca raspunsuri. Declaratiile au fost facute in cadrul emisiunii „Cutia neagra” de la TV8, transmite IPN.