- Manifestanții din Piața Marii Adunari Naționale urmeaza sa adopte Proclamația Marii Adunari Centenare. Potrivit documentului, unirea Basarabiei cu Romania este unica soluție de supraviețuire și progres al romanilor dintre Prut și Nistru.

- „Marea Adunare Centenara“, dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, are loc duminica, de la ora 12:00, la Chisinau, printre cei care si-au anuntat participarea aflandu-se Traian Basescu si Ludovic Orban.

- In legatura cu evenimentul ce se va desfașura duminica la Chișinau dedicata Centenarului Unirii Basarabiei cu Romania, mai multi politicieni de pe cele doua maluri ale Prutului și-au anunțat deja prezența la eveniment, printre ei fiind și deputatul și președinte executiv PMP, Eugen Tomac.

- In conformitate cu prevederile Legii nr.312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, incepand cu data de 26 martie 2018, Banca Nationala a Romaniei va lansa in circuitul numismatic un set de trei monede (din aur, argint și tombac cuprat) și o moneda din alama, pentru colecționare, dedicate…

- Partidul Socialistilor sustine ca nu va organiza contramasuri in Chisinau in data de 25 martie, cand unionistii au anuntat ca vor organiza o ampla manifestare pentru a marca cei 100 de ani de la unirea cu Romania din 1918.

- Joi, in cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean din aceasta luna, consilierii au semnat o Declarație prin care iși exprima solidaritatea și susținerea fara reserve, a demersurilor primariilor din Republica Moldova și Romania pentru afirmarea aspirațiilor de reintregire naționala. De asemenea,…

- Marti, 27 martie, de la ora 18.00, la Centrul Multifunctional Pitesti, Filarmonica Pitesti organizeaza un spectacol muzical-artistic dedicat centenarului unirii Basarabiei cu Romania, sustinut de artisti de la Chisinau. Vor urca pe scena: Liviu ...

- Mai multi politicieni romani, printre care Traian Basescu si Ludovic Orban, vor participa, duminica, la Chisinau la o manifestatie dedicata celor o suta de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, relateaza site-ul Unimedia.info.

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, se arata deranjat de faptul ca duminica, pe 25 martie, la Chișinau va avea loc o manifestația unionista, dedicata celor 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania. Acesta spune ca „in mod abuziv și ilegal" au fost chemați sa participe la eveniment copii…

- Manifestarile dedicate centenarului unirii Basarabiei cu Romania, din 27 martie 1918 – act girat de omul politic buzoian Alexandru Marghiloman, prim-ministru in acel moment – vor continua si in aceasta saptamana, a anuntat primarul Constantin Toma in mesajul saptamanal catre buzoieni pe care il posteaza…

- La 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, iesenii sunt chemati in capitala Republicii Moldovei pentru "Marea Adunare Centenara" din Piata Marii Adunari Nationale, in data de 25 martie 2018, impreuna cu toata suflarea care simte romaneste de dincolo de Prut, se arata in comunicatul Platformei…

- La 100 de ani la unirea Basarabiei cu Romania, iesenii sunt chemati in capitala Republicii Moldovei pentru „Marea Adunare Centenara" din Piata Marii Adunari Nationale, in data de 25 martie, impreuna cu toata suflarea care simte romaneste de dincolo de Prut. Alianta pentru Centenar organizeaza o excursie…

- Presedintele moldovean Igor Dodon a declarat luni ca Romania ar putea deveni "dusmanul numarul unu al Republicii Moldova" daca va continua sa sustina miscarea unionista de la Chisinau, relateaza site-ul Radio Europa Libera. Citeste si: Augustin Zegrean, reactie DURA la REFUZUL CCR de a se…

- Elena a auzit pentru prima data limba rusa cand a fost la Chișinau. Acum, eleva clasei a II-a din orașul Barlad, Romania, este numita ”micuța rusoaica” dupa ce a devenit olimpica la limba rusa.

- Ambasada Republicii Moldova in Romania si Muzeul National al Taranului Roman va invita miercuri, 21 martie 2018, ora 18.30, la Sala Foaier, la vernisajul expozitiei de fotografie Asa vazut-a Zaharia. Improvizatii intr-o lume captiva. Recent descoperita in podul unei case abandonate, la 200 km…

- Presedintele Partidului Liberal (PL) din Republica Moldova, Mihai Ghimpu, a anuntat marti ca deputatii grupului liberal au inregistrat in parlamentul de la Chisinau un proiect de lege privind Declaratia de Unire a Republicii Moldova cu Romania, relateaza portalul Agora.md. '(...) Cunoastem ca peste…

- 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania Cercetatori în istoriografia contemporana din Republica Moldova si România se întâlnesc, în aceste zile, la Memorialul Sighet, pentru a marca 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România. Evenimentul a avut…

- Fostul președinte al Consiliului Județean Prahova Mircea Cosma, condamnat in prima instanța la opt ani de inchisoare pentru corupție și aflat in așteptarea unui verdit definitiv care va fi dat luna aceasta, se implica in continuare in viața publica. El a semnat o “Declarație de reunire” a Romaniei cu…

- Presedintele Parlamentului de la Chisinau, Andrian Candu, impreuna cu presedintele Parlamentului Georgiei, Irakli Kobakhidze, al Radei Supreme de la Kiev, Andriy Parubiy, si presedintele parlamentului leton, Inara Murniece, au depus flori la Complexul Memorial "Maica

- Premiera documentarului jurnalistic „Marea Unire – Romania, la 100 de ani”, realizat de Agentia Nationala de Presa a Romaniei Agerpres, a avut loc in seara de miercuri, 28 februarie, la Centrul Cultural „Odeon” din Chisinau, informeaza MOLDPRES citat de Adevarul.

- Numarul localitaților care a votat Declarația de Reunire cu Romania a ajuns la 66. Ultima fiind comuna Horodiște din raionul Calarași. Din 23 ianuarie, tot mai multe localitați din Republica Moldova au semnat Declarații simbolice.

- Senatorul român Iulia Scântei scrie într-o postare pe facebook ca, Parlamentul Republicii Moldova a refuzat sa dea curs invitației de a avea o ședința comuna a Parlamentelor României și Republicii Moldova care ar fi trebuit sa aiba loc la Iași sau la Chișinau. …

- Consolidarea cooperarii bilaterale, inclusiv in plan investitional, si sprijinul ferm al Romaniei pentru parcursul pro-european al Republicii Moldova - teme ale intrevederii premierului Viorica Dancila cu presedintele Parlamentului Republicii Moldova, Andrian Candu Premierul Viorica Dancila a transmis…

- Prim-ministrul Viorica Dancila va efectua o vizita de lucru la Chișinau, in data de 27 februarie, insoțita de o delegație de membri ai Guvernului Romaniei. Reconfirmarea sprijinului Romaniei pentru parcursul european al Republicii Moldova, continuarea proiectelor comune și consolidarea relațiilor economice…

- Prim ministrul Viorica Dancila va efectua o vizita de lucru la Chisinau, in data de 27 februarie, insotita de o delegatie de membri ai Guvernului Romaniei, anunta Biroul de Presa al Guvernului.Reconfirmarea sprijinului Romaniei pentru parcursul european al Republicii Moldova, continuarea proiectelor…

- În anul centenarului Unirii, autoritațile din UTA Gagauza au declarat anul 2018 „an al ocupației Basarabiei de catre România”. O decizie în acest sens a fost luata la adunarea autoritaților locale și regionale din Gagauzia, cu participarea veteranilor și reprezentanților…

- Igor Dodon a declarat vineri seara, la postul de televiziune rusesc NTV Moldova, ca cele mai mari pericole pentru securitatea Republicii Moldova sunt unionismul, Alianta Nord-Atlantica si lipsa unei solutii la problema transnistreana, informeaza IPN. Presedintele moldovean a afirmat ca reuniunea…

- Inca doua localitați, astazi, au semnat Declarația de Reunire cu Romania. Este vorba despre Calimanești din raionul Nisporeni și satul Coșeni din comuna Negurenii Vechi, raionul Ungheni.

- Partidului Liberal a propus un proiect prin care anul 2018 sa fie numit in municipiul Chișinau „Anul Unirii”. Atat le-a trebuit, spiritele s-au incins intre aleșii locali. Intr-un final, dupa mai multe dispute, liberalii au ales sa paraseasca sala de sedinte.

- [caption id="attachment_39972" align="alignleft" width="405"] Imagine - simbol[/caption] Consiliul local al satului Sadova, Calarași, satul de baștina a presedintelui RM, Igor Dodon, este primul care a semnat o declaratie pentru mentinerea statalitatii Republicii Moldova. Asta dupa ce 12 localitati…

- Premierul V. Dancila, discutie telefonica cu omologul sau din R. Moldova Premierul Viorica Dancila. Foto: Agerpres. Premierul Viorica Dancila a avut, astazi, o discutie telefonica cu omologul din Republica Moldova, Pavel Filip, cu care a abordat Parteneriatul Strategic dintre cele doua state…

- În anul în care se împlinesc 100 de ani de la Marea Unire, suporterii din Republica Moldova doresc sa organizeze un amical cu România. „Ar fi frumos sa jucam meciul frației la Iași sau la Chișinau", susțin microbiștii moldoveni, care considera ca în vara…

- Intr-un interviu oferit postului de televiziune RTVi, Igor Dodon a fost intrebat cat de posibil este scenariul ca teritoriul Republicii Moldova dintre Prut si Nistru sa se uneasca cu Romania, iar Transnistria sa fie cedata Rusiei. Presedintele tarii a exclus sansele reusitei unei asemenea idei, dar…

- Ministrul roman de Externe a precizat ca in cadrul intalnirii de miercuri, de la Bucuresti, cu omologul sau Italian, a fost aborata si problema Balcanilor de Vest, din perspectiva europeana, pe care ambele tari o sustin. “In contextul evolutiilor recente inregistrate in vecinatatea UE este cu atat…

- Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni a lansat Calendarul Unirii. Dedicat Centenarului Marii Uniri de la 1918, calendarul traseaza un arc peste timp și evidențiaza evenimentele premergatoare Întregirii naționale. Prima fila a calendarului…

- Autoritațile de poliție și paza a frontierei din Romania și Republica Moldova au avizat favorabil evenimentul care va avea loc in dupa-amiaza zilei de Revelion, in localitatea Falciu din județul Vaslui. Publicul larg este așteptat sa sarbatoreasca in cel mai ingenios mod intrarea in Anul Centenar…

