- O adolescenta din Vaslui a raportat la Poliție faptul ca a fost batjocorita de tatal sau vitreg. Oamenii legii au deschis o ancheta, insa au lasat-o pe fata sa locuiasca in aceeași casa cu cel care a agresat-o.

- Marti, au fost publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.675 din 13 august 2019 noile modificari si completari aduse Codului Rutier. Noile reglementari au drept scop prevenirea accidentelor de circulatie provocate de catre soferii carora le-a fost distrasa atentia prin folosirea telefonului…

- O femeie ar fi fost torturata și violata de catre șapte ofițeri de poliție, in timp ce era deținuta ilegal intr-o inchisoare din India. Femeii de 35 de ani i-au fost smulse unghiile in timpul calvarului care s-a desfașurat intr-o secție de poliție din Sardarshahar, districtul Rajasthan Churu, acuza…

- Un caz de braconaj a aprins spiritele de doua inspectorate de politie din Iasi: Politia de Frontiera si Inspectoratul de Politie al Judetului Iasi. In plina carantina a virusului de pesta porcina, braconierii dau atacuri peste atacuri in padurile din judetul Iasi, iar printre acestia se pare ca s-ar…

- Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe Tribunalul Bucuresti, au pus in aplicare 21 de mandate de perchezitie domiciliara si 11 mandate de aducere, intr un dosar privind savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalarea…

- In comuna de unde provine Alexandra, fata rapita in Caracal, nu exista Poliție dupa ora 16.00, iar postul e inchis și in weekend. In caz de nevoie, oamenii suna la 112, iar un echipaj poate ajunge și in aproximativ 30 de minute de la apel, susține primarul din Dobrosloveni.Primarul comunei…

- Doi politisti greci au fost raniti usor joi seara intr-un atac desfasurat de indivizi neidentificati contra unui comisariat din centrul Atenei, a facut cunoscut o sursa din randul fortelor de ordine, scrie agerpres.ro.

- Cel în cauza, un barbat, de 47 de ani, din comuna Uriu, județul Bistrița Nasaud, a fost depistat de polițiști la data de 31 mai a.c., în jurul orei 17:00, în timp ce conducea un autovehicul pe DN 17, prin localitatea Cuzdrioara, fiind sub influența alcoolului. În urma…