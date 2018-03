Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al PNL,Ionel Danca, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca procesul verbal publicat de Viorel Catarama nu a fost semnat de presedintele Comisiei pentru numararea voturilor, dar nici nu a facut public alt proces verbal. Documentul prezentat de Catarama arata o diferenta de 100 de voturi

- Consiliul National al PNL a validat, duminica, propunerea ca liderul liberalilor, Ludovic Orban, sa fie propus de partid pentru functia de prim-ministru, in vreme ce Klaus Iohannis, candidat la functia de presedinte al Romaniei pentru alegerile din 2019. Pentru propunerea de prim-ministru al PNL a candidat…

- In contextul in care secretarul adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a spus ca Daniel Zamfir este unul dintre liberalii cu care se poate lucra, purtatorul de cuvant al PNL a replicat: "Toata lumea vede ca va ințelegeți foarte bine...". Daniel Zamfir a facut un scurt comentariu dupa aluzia lui…

- Liberalii au de toate: candidat la președinție, pe Klaus Iohannis, premier, deja, in persoana lui Ludovic Orban. Au și acuzații de fraudare a votului din Consiliul Național. Oficial, in cadrul Consiliului Național al PNL au fost anunțate 685 de voturi pentru Ludovic Orban și 113 pentru Viorel…

- "Am fost foarte atent la discursul lui Ludovic Orban, și va intreb și pe voi, cei care l-ați urmarit: 1. A vorbit cumva, ȘI despre abuzuri? 2. A dat de pamant cu vicepreședintele Cițu, care tocmai a zis ca sanatatea și educația nu trebuie sa fie printre prioritațile PNL? 3. A…

- Consiliul Național al PNL. Liderul liberalilor, Ludovic Orban, a propus validarea in mod statutar prin votul Consiliului Național a lui Klaus Iohannis drept candidat al PNL la alegerile prezidențiale pentru cel de-al doilea mandat.

- PNL ''pro justitie'', perceputa nesincera. Care sunt cele 10 masuri propuse Viorel Catarama, prim-vicepresedinte al PNL sector 2, spune ca este nevoie de o noua abordare a PNL in ceea ce priveste pozitionarea "pro justitie", dar si de un parteneriat cu presedintele Iohannis.Temele vor fi discutate in…

- Cel puțin așa a anunțat. Un internaut i-a scris liderului liberalilor, pe Facebook: "Pai trebuie sa vedeți ce faceți cu socialistul... Zamfir". Replica lui Ludovic Orban a venit imediat: "Ne ocupam". Intre timp, comentariul președintelui PNL a fost șters. Va reamintim ca executarea…

- „Serviciul Independent pentru Protectie si Anticoruptie (SIPA) a fost folosit pentru urmarirea magistratilor si intimidarea lor”, a sustinut istoricul Marius Oprea la audierile din cadrul Comisiei SIPA. Senatorul clujean Mihai Gotiu a postat pe Facebook principalele declaratii ale istoricului.

- Asztalos Csaba, presedintele Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), declara ca nu este mandru “deloc” de decizia luata luni de CNCD, care a stabilit ca premierul Viorica Dancila nu a discriminat atunci cand i-a comparat pe europarlamentari cu autistii. Asztalos Csaba a scris, pe…

- Asztalos Csaba a scris, pe Facebook, luni dupa-amiaza, ca in acesta seara va participa la o emisiune la Digi 24, pentru a vorbi despre decizia de astazi a CNCD privind declaratiile premierului Dancila. "Greu! Nu sunt mandru deloc de decizia de astazi!", spune, in acest context, presedintele…

- Consiliul National al PNL si Biroul Politic National al partidului se vor intruni pe 12 martie, a anuntat, luni, presedintele liberalilor, Ludovic Orban. Intrebat daca exista o legatura intre aceste sedinte si data de 5 martie cand presedintele PNL va primi o pronuntare in dosarul sau, Orban…

- Augustin Lazar iși menține poziția ca șefa DNA nu trebuie revocata, potrivit unui scurt comunicat publicat pe pagina de Facebook a Ministerului Public. „Avand in vedere decizia ministrului Justiției de a propune revocarea din funcție a procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție, domnul Augustin…

- Sedinta comisiei juridice de la Camera Deputatilor de marti a avut parte din nou de episoade de scandal, intre presedintele acesteia, deputatul PSD Eugen Nicolicea, si deputatul USR Stelian Ion. Nicolicea i-a taiat microfonul la o interventie lui Stelian Ion, intrucat a considerat ca acesta "divaga…

- "Dragnea, stapanul impozitelor! Va anunt in premiera doua mega golanii ale PSD-istilor. Prima informatie - NU renunta la formularul 600. Jocul de glezne pe care il fac in aceste zile este doar pentru a opri furia voastra. Asteptati degeaba! Ei spera sa va calmati pana in martie. Nu au avut…

- Parlamentul dezbate in sedinta comuna raportul Comisiei privind alegerile din 2009. Pe ordinea de zi a sedintei plenului reunit care ar urma sa aiba loc luni este inscris raportul Comisiei de ancheta privind organizarea alegerilor din anul 2009, dar si depunerea juramantului de catre deputatul PSD…

- Intr-o postare pe Facebook, eurodeputatul sustine ca, printr-un astfel de gest, "PSD isi asuma public ca nu va mai avea un punct de sprijin la Iasi pentru multi ani inainte". "Aceasta lovitura data PSD-ului arata ca cei care conduc acum partidul au o agenda personala mult mai importanta…

- 'Apropo de marea dezbatere, il felicit pe Florin Citu ca a fost ales presedinte al Comisiei economice. El este vicepresedinte economic al partidului, ales la Congres, intr-o competitie extrem de dura cu Viorel Catarama, care l-a concurat, care este unul dintre comunicatorii cei mai buni ai partidului…

- "Solidar, dincolo de partide! Solidar cu demnitatea, curajul și lupta pentru principii. Solidar cu cei care merg in linia intai in lupta cu bancile, cu marile corporații, in interesul cetațeanului. Și nu in ultimul rand, solidar cu cei care ii expun pe politruci. Zamfir e om politic. Ludovic Orban…

- In acest context, senatorul Daniel Zamfir a spus ce erau invațați comunicatorii PNL sa spuna atunci cand merg in platourile televiziunilor in legatura cu președintele Klaus Iohannis. "PNL este condus de Ludovic Orban și de Ionel Danca, dar este o problema aici. Ionel Danca a dat un comunicat…

- Adriana Saftoiu reacționeaza dur la execuția pusa la cale de președintele PNL, Ludovic Orban, la adresa senatorului liberal Daniel Zamfir. Cel din urma a fost schimbat de la șefia Comisiei Economice din Senat și inlocuit cu Florin Cițu. "....tot caut un cuvant potrivit dupa ziua de astazi,…

- „Acceptam scuzele exprimate public de fostul premier, Mihai Tudose, care deși au fost formulate dupa decizia Consiliului Național pentru Combaterea Discriminarii, reprezinta un gest de normalitate fața de comunitatea noastra. Constatam totodata cu regret ca nici pana in acest moment, niciun politician…

- Deputatul PNL Daniel Zamfir a declarat, joi, dupa ce s-a decis inlocuirea sa din functia de presedinte al Comisiei economice, ca Ludovic Orban ”a vrut capul” sau si l-a avut, afirmand ca membrii Grupului PNL din Senat au avut cuvinte de lauda despre activitatea sa. ”Am o mare frustrare,…

- Senatorul liberal Daniel Zamfir a fost schimbat de PNL de la conducerea Comisiei economice a Senatului. In locul sau a fost votat Florin Cițu. Informația a venit prima data pe surse de la avocatul Gheorghe Piperea, iar astazi a venit și confirmarea oficiala, odata cu votul pentru noua sesiune…

- Claudiu Manda, seful Comisiei de Control al SRI, a declarat miercuri ca Liviu Dragnea va fi audiat in mod sigur in comisia de control, dupa ce si-a manifestat interesul in acest sens, data audierii urmand sa fie stabilita in prima sedinta. "Sigur va fi invitat", a raspuns Claudiu Manda…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marti, dupa intalnirea cu presedintele PSD Liviu Dragnea si premierul desemnat Viorica Dancila, ca subiectul intrarii la guvernare a Uniunii a fost inchis imediat dupa alegeri si nu a fost deschis nici de catre UDMR si nici de PSD. Citeste si: DOCUMENT…

- Comisia parlamentara speciala de ancheta pentru verificarea aspectelor ce tin de organizarea alegerilor prezidentiale din 2009 a prezentat, marți, raportul final. Parlamentarii au ajuns la concluzia ca “amploarea acțiunilor unor instituții ale statului a fost de natura a schimba rezultatul votului”.…

- Oana Florea, sefa Comisiei „Alegeri 2009“, a anuntat ca structura pe care o conduce nu a putut trage vreo concluzie clara referitoare la fraudarea rezultatului votului de la prezidentialele din 2009. Cu toate acestea, „planeaza suspiciunea“ ca cei care s-au intalnit in sufrageria lui Gabriel Oprea,…

- ”Revolta impotriva deciziei Presedintelui Romaniei de nominalizare a unui candidat pentru functia de Prim-ministru din partea majoritatii parlamentare este la fel de justificata ca judecata ca Opozitia este de vina pentru ca nu are suficiente voturi sa opreasca ceea ce face PSD – ALDE la guvernare”,…

- Viorica Dancila este propunerea PSD pentru funcția de premier, susțin surse politice. CINE ESTE VIORICA DANCILA Viorica Dancila este europarlamentar PSD. Europarlamentarul Vasilica Viorica Dancila s-a nascut la 16 decembrie 1963, la Rosiorii de Vede din judetul Teleorman.…

- Grupurile parlamentare ale PNL vor solicita CCR sa ceara Comisiei de la Venetia un punct de vedere fata de sesizarile de neconstitutionalitate formulate de PNL si de ICCJ cu privire la legile Justitiei, a declarat, luni, presedintele PNL, Ludovic Orban, dupa Biroul Executiv National.

- Purtatorul de cuvant al PNL Ionel Danca, a precizat ca reprezentantii ONG-urilor care s-au intalnit, miercuri, cu premierul Mihai Tudose, ar fi trebuit sa-i ceara demisia, aceasta fiind „singura cerere indreptatita”. „Singura cerere indreptatita a protestatarilor din strada impotriva modificarilor la…

- Deputatul USR Stelian Ion a dat marti seara drumul la muzica in plina sedinta a Comisiei speciale conduse de Florin Iordache. Parlamentarul USR si-a justificat astfel decizia de a pune Bach si Requiem de Mozart astfel: "Domnule presedinte, aceasta comisie este o mascarada. V-am rugat la inceput sa suspendati…

- Senatorul USR Vlad Alexandrescu, membru in Comisia de cultura, solicita Consiliului National al Audiovizualului (CNA) sa sancționeze televiziunile care au difuzat imaginile cu crima de la metrou de marti seara, amintind de incidentele care au avut loc ulterior. „Solicit in mod public Consiliului National…

- „ (...) E, atat de geniale au fost amendamentele incat au fost retrase azi. (...) Cei de la USR au depus 600.000, spun ei, apoi 6.000 de amendamente, intr-un format ilizibil, deci la batjocura, atat pentru o propunere de modificare a Regulamentului, cat si pentru a doua propunere de modificare, aceleasi…

- Sesizarea Uniunii Salvati Romania a fost depusa la Curtea Constitutionala in 23 noiembrie, USR precizand ca „PSD-ALDE a acordat Comisiei speciale atributii ilegale, care potrivit Regulamentului celor doua Camere revin Comisiilor juridice permanente, pentru a scurta la maxim timpul de dezbatere si de…

- "Monitorul Oficial a executat. Nu vom mai avea dezbateri pe amendamentele respinse si legile Justitiei vor fi puse pe masa domnului Dragnea asa cum si-a dorit", a declarat, in plenul Camerei, liderul deputatilor liberali Raluca Turcan.In replica, presedintele de sedinta, social-democratul…