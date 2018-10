CFR, incapabila sa gestioneze banii pentru infrastructura

Calea ferata din Romania se degradeaza de la an la an, in conditiile in care compania de infrastructura CFR SA a pierdut sume uriase pe care nu a fost in stare sa le cheltuiasca pentru reparatii si modernizari, spune Vasile Seclaman, director al Directiei de Supraveghere Feroviara din… [citeste mai departe]