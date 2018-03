Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile malaeziene solicita guvernului australian sa preia rolul principal in examinarea resturilor materiale si ramasitelor umane in cazul in care locul epavei zborului MH370 va fi gasit in urmatoarele saptamani. In 2014, Malaezia a semnat de altfel un memorandum prin care Biroul australian pentru…

- Ancheta in dosarul celor doi adolescenti autostopisti care l-au ucis cu sange rece pe soferul care i-a luat la ocazie si au ranit-o grav pe sotia acestuia, pe 24 noiembrie 2017, e aproape de final. La dosar se mai asteapta doar raportul ADN pentru ca procurorii sa poata trimite cauza in instanta. Anchetatorii…

- Autorul crimei care a ingrozit vineri seara Oneștiul și intregul județ este un bucatar celebru dupa ce a caștigat in 2014 prima ediție a emisiunii de gatit Hell’s Kitchen (Iadul Bucatarilor), anunța siteul unuldepetrotuș. Tavi Oprea are 29 de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Polițiștii din Gaești au avut parte de o noapte alba și de o urmarire mai ceva ca-n filmele de acțiune. Asta dupa ce un tanar de 20 de ani a accidentat grav o femeie pe trecerea de pietoni din Gaești și apoi a fugit. Avea și motiv. Anul trecut, fusese prins conducand fara permis și […] The post Urmarire…

- Judecatorii de la Tribunalul Bacau au admis cererea procurorilor și au dispus arestarea preventiva pentru 30 de zile a minorului, in varsta de 16 ani, din comuna Solonț, acuzat ca a ucis in bataie o localnica de 50 de ani. Aflat in stare avansata de ebrietate, suspectul a atacat-o pe femeie pe strada,…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, miercuri, la sedinta de bilant a Ministerului Public pe anul 2017. In schimb, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, si premierul Viorica Dancila nu vor merge la eveniment, potrivit Realitatea TV. De altfel, cei doi nu au participat nici saptamana trecuta…

- Politistii au fost sesizati cu privire la disparitia LILIANEI ION, in varsta de 38 ani, din localitatea Crucea, judetul Constanta.Potrivit IPJ Constanta, la data de 2 martie a.c., aceasta a plecat de la domiciliu, fara a reveni pana in prezent. SEMNALMENTE Inaltime 160cm, greutate 45 de kg, ochi verzi,…

- Un echipaj de jandarmerie din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Constanta Detasamentul 6 Mangalia, a depistat in targul din localitatea General Scarisoreanu, o femeie care oferea spre comercializare peste.In urma verificarilor jandarmii au stabilit ca femeia in varsta de 42 ani, din Eforie,…

- O femeie in varsta de 83 de ani din localitatea ialomiteana Adancata a fost gasita marti decedata in zapada pe o strada din localitate. Citeste si: ULTIMA ORA – Lovitura GREA: Procurorii cer ANI GREI de INCHISOARE pentru Victor Ponta si Dan Sova Potrivit unor informatii oferite de reprezentantii…

- Procesul care a pus capat carierei politice a lui Viorel Hrebenciuc, fosta eminenta cenusie a PSD, la un pas de sentinta. Este vorba despre mega-afacerea retrocedarii a 43 de mii de hectare de paduri, în valoare de 300 de milioane de euro.

- Femeia traversa regulamentar strada pe trecerea de pietoni, cand a fost lovita in plin de un tir, care nu a oprit la culoarea rosie a semaforului. In imagini se vede cum in urma impactului, femeia este aruncata zeci de metri pe șosea. Ingroziți, martorii au alergat sa-i ofere primul ajutor.…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) sunt asteptati sa se pronunte in dosarul in care Geanina Terceanu e acuzata ca a luat in transe 220.000 de euro mita ca sa-i achite pe Cristian Borcea si Ioan si Victor Becali in dosarul „Transferurilor de jucatori”. Procurorii au cerut la…

- Fostul deputat Vlad Cosma, prezent la termenul de luni de la Curtea Suprema pentru procesul in care el si tatal sau sunt acuzati de fapte de coruptie, a declarat, inainte de a intra in sala de judecata, ca nu ii este teama de nimic si ca este convins ca adevarul va iesi la iveala.

- Unul din cele mai lungi procese dintr-un caz de ucidere din culpa, dosarul accidentului rutier petrecut in luna septembrie a anului 2011, la Cumparatura, atunci cand un autoturism Logan MCV al Politiei Rutiere, implicat intr-o urmarire, a fost acrosat de o masina de teren si s-a rasturnat, unul ...

- Un grav accident rutier a avut loc ieri seara, la iesire din localitatea Mihail Kogalniceanu. O femeie care traversa prin loc nepermis si a pierdut viata si o alta a fost ranita.Potrivit IPJ Constanta, la data de 16 februarie a.c., politistii constanteni au fost sesizati cu privire la producerea unui…

- In aceasta dimineața, pompierii au fost solicitați sa intervina la un incendiu aparut la o locuința din localitatea Negru Voda. Doua autospeciale de la Chirnogeni s-au deplasat la fața locului. Incendiul...

- Termen La Curtea Suprema s-a consumat, joi, un nou termen in dosarul privind angajarile fictive de la Directia pentru Protectia Copilului Teleorman, in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este acuzat ca i-ar fi determinat pe sefii institutiei sa angajeze fictiv doua membre ale PSD, care lucrau, de…

- De cateva luni, presa spaniola vorbeste despre o despartire iminenta a cuplului Shakira-Pique. Dupa ce au fost vazuti certandu-se intr-un restaurant din Barcelona, iar artista ar fi recunoscut ca o perioada a plecat din casa in care cei doi locuiau, noi imagini care demonstreaza raceala dintre cei doi…

- Un barbat, de 53 de ani, din Motru a fost condamnat de Tribunalul Gorj, la 30 de ani de inchisoare cu executare pentru comiterea infractiunii de omor. Ion Jianu a fost arestat la inceputul lunii august a anului trecut, dupa ce si-a ucis in bataie concubina. Femeia era supusa periodic batailor si jignirilor,…

- Final tragic paentru o femeie de 36 de ani din Poiana Lacului. Femeia a mers impreuna cu un barbat la taiat de lemne in padure, numai ca ceea ce faceau in mod obitsnuit s-a transformat intr-o adevarata tragedie. Copacul a cazut peste femeia de 36 de ani, iar femeia nu a avut nicio sansa sa scape.…

- Femeie de 39 de ani, accidentata mortal pe Soseaua Alexandriei, luni dimineața, in jurul orei 06,25. Traficul a fost restricționat. Potrivit Biroului de presa al Brigazii Rutiere a Capitalei, se pare ca aceasta s-ar fi angajat in traversarea strazii pe o trecere pentru pietoni marcata si semnalizata…

- Din cauza neadaptarii vitezei de deplasare la conditiile de drum, o femeie din localitatea Simisna a pierdut controlul directiei de deplasare, a patruns pe sensul opus de circulatie si a intrat intr-un cap de pod, scrie sportulsalajean.ro. In urma impactului, un barbat din Dej a fost ranit. Evenimentul…

- O fetita in varsta de 1 an si 7 luni si tatal ei au fost loviti pe data de 20 ianuarie pe trecerea de pietoni.Soferul a fugit imediat de la locul accidentului, iar ca sa stearga urmele ar fi dezmebrat autoturismul.

- 4 feb 2018 Foto: sala sporturilor scaune: A inceput montarea scaunelor in Sala Sporturilor Lucrarile la Sala Sporturilor din Targu Jiu au intrat pe ultima suta de metri. Au sosit si scaunele, iar montarea acestora a inceput la sfarsitul saptamanii ...

- Directia de Gestionare Servicii Publice, Biroul de Iluminat Public din cadrul Primariei Constanta achizitioneaza prin cumparare directa lucrari de reparatii pentru mentinerea, inclusiv intretinerea sistemului de iluminat public din municipiul Constanta. Valoarea estimata fara TVA a contractului este…

- Procurorii italieni au cerut vineri, intr-un proces istoric care are loc la Palermo, pedepse intre 5 si 16 ani de inchisoare impotriva a opt inculpati - mafioti, sefi de politie si politicieni - acuzati ca ar fi incheiat un pact de neagresiune in anii 1990 intre statul italian si mafia siciliana,…

- Curtea de Apel Brasov a desfiintat hotararea judecatorului de camera premiliminara de la Tribunalul Brasov. Magistratii au constatat mai multe neregularitati la rechizitoriu si au respins mai multe probe. Procurorii trebuie sa remedieze erorile in cinci zile si sa decida daca mentin trimiterea in judecata…

- O femeie din Australia a fost arestata miercuri si inculpata pentru uciderea a doi copii ai sai de varsta adulta, care aveau dizabilitati grave, precum si pentru torturarea unei alte fiice minore, relateaza DPA, conform agerpres.ro. Femeia in varsta de 51 de ani a fost arestata in suburbia…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Timis au dispus in urma cu cateva zile trimiterea in judecata a celor doi indivizi care au omorat cu batele un barbat la Bucovat. Magistratii au inaintat judecatorilor rechizitoriul in care Rafael Isai Lupulescu si Alin Bujor Magu sunt acuzati de omor. Cei…

- O femeie și-a pierdut viața dupa ce mașina in care se afla a fost lovita de un tren. Accidentul s-a produs luni in jurul orei 13, in localitatea Oșorhei din județul Bihor. Un barbat de 73 de ani din localitatea Haieu, județul Bihor, in timp ce conducea un autoturism pe drumul județean 767/E pe direcția…

- Magistratii au anulat raportul prin care Agentia Nationala de Integritate a stabilit ca medicul Bende Barna Gavril, fost manager al Spitalului municipal Hunedoara, a fost gasit in conflict de interese.

- Femeia are o situatie materiala precara si vindea mai multe legaturi de marar, leustean, sfecla si telina intr-o piata din Pitesti, cand s-a trezit pe cap cu un agent de la Politia Transporturi Feroviare din comuna Bradu. Acesta a amendat-o cu 100 de lei pentru ca nu avea certificat de producator…

- Magistratii de la Instanta suprema au audiat marti patru martori in dosarul in care Liviu Dragnea, fost presedinte al Consiliului Judetean Teleorman, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre ale PSD la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia…

- Procurorii de la Tribunalul Caras-Severin au inceput o ancheta de proportii la Cornereva dupa ce pe numele unui barbat de 44 de ani a fost facuta o sesizare prin care este acuzat de omor. Magistratii impreuna cu politistii fac verifcari si deocamdata refuza sa ofere informatii exacte despre caz. ”In…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Aiud a dispus trimiterea in judecata a tanarului de 23 de ani din localitatea Ciumbrud care, aflat la volanul unui autoturism sub influența alcoolului, a lovit pe o trecere de pietoni din Aiud o femeie de 63 de ani și o minora in varsta de 11 ani. In urma accidentului…

- Se apropie momentul adevarului pentru fostul ministru al Finantelor, social democratul Darius Valcov. Procesul de coruptie al fostului demnitar ajunge la final, iar Inalta Curte de Casatie si Justitie trebuie sa dea verdictul: vinovat sau nu.CTP spulbera Poliția Romana, in urma scandalului…

- Potrivit IPJ Constanta, la data de 8 ianuarie, ora 06.15, un barbat, de 67 de ani, din Constanta, a condus o autoutilitara pe DN 3, dinspre Constanta catre Murfatlar, iar in dreptului unui marcaj pietonal din localitatea Valul lui Traian, a surprins si accidentat mortal o femeie, de 59 de ani, care…

- O fetita de 2 ani a decedat duminica seara, dupa ce a lovit-o un cal intr-un grajd din localitatea Sorostin, a anuntat Politia."In localitatea Sorostin, fetita de 2 ani, nesupravegheata, lovita mortal de un cal in grajd. Se fac cercetari pentru stabilirea circumstantelor in care s-a produs…

- Procesul de partaj s-a terminat, in a doua lui faza, in urma cu cateva zile, iar magistratii Tribunalului Bihor au ajuns la o solutie definitiva. Magistratii i-au dat dreptate pastorului, obligand-o pe fosta lui sotie la plata cheltuielilor de judecata in valoare de 2.356 de lei. „Constata…

- Ofiterul SRI care a accidentat mortal o persoana la Tancabesti si-a dat demisia din functie, momentan fiind la dispozitie atat pentru ancheta interna, cat si cea a Parchetului Militar, au anuntat, marti, oficiali ai Serviciului Roman de Informatii. Potrivit unor surse, ar fi vorba chiar de șeful SRI...

- Procesul crimei de la Partoș, care a ingrozit in aceasta vara județul Alba, va incepe marți, 19 decembrie. Madalin Miki Lupu este acuzat ca a ucis o femeie din Partoș și l-a ranit grav pe fiul acesteia, dar și ca, la scurt timp dupa atacul de la Alba Iulia, a ucis o alta femeie, la Botoșani. Procurorii…

- Punct final in procesul lui Ciolpan FINAL…. Procesul lui Ciolpan, huseanul-monstru care viola si ucidea femei in cursele sale cu camionul, prin Europa, a ajuns la final, la Tribunalul din Freiburg. 8 zile – atat i-a luat instantei din Germania sa asculte toate partile, sa vada probele, astfel incat,…

- Grupurile parlamentare ale PSD, ALDE și UDMR și-au depus, ieri, propunerile de modificare a Codului Penal și a Codului de Procedura Penala in sensul intaririi prezumției de nevinovație in cazul persoanelor acuzate de corupție. Partidele din opoziție, președintele Klaus Iohannis, DNA și DIICOT se opun.…

- Justitia belgiana a anuntat joi incheierea procedurii care-i viza pe Carles Puigdemont si pe alti patru membri ai Executivului catalan destituit care s-au exilat in Belgia, in urma retragerii de catre Madrid a celor cinci mandate europene de arestare, a anuntat avocatul belgian al fostului presedinte…

- Sentinta definitiva in dosarul barbatului din Stiuca care la inceputul lunii martie a acestui an a ucis o femeie, cu masina, dupa ce s-a urcat baut la volan. Accidentul s-a petrecut chiar la Stiuca, in momentul in care Constantin Sufana intentiona sa ajunga acasa. Judecatorii timisoreni au dezbatut…