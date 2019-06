Stiri pe aceeasi tema

- Julian Assange, controversatul fondator al „WikiLeaks”, nu a scapat de ceea ce se temea cel mai tare. Dupa toate probabilitațile, Marea Britanie il va extrada pe editorul australian in Statele Unite, unde ar...

- ''Exista din partea SUA o cerere de extradare, care se va afla maine in fata instantei, dar ieri am semnat ordinul de extradare si l-am certificat, iar acest lucru va fi adus maine in fata judecatorilor'', a spus oficialul britanic. Este de asteptat ca avocatii lui Julian Assange sa conteste decizia…

- Fortele Navale Romane participa, in perioada 06-21 iunie, cu 30 de infanteristi marini ai Regimentului 307 Infanterie Marina, la exercitiul multinational BALTROPS 19 (BALTIC OPERATIONS), care se va desfasura in Kiel (Germania), Insula Saaremaa (Estonia), Klapeida (Lituania), Ravlunda (Suedia) si in…

- Statele Unite urmeaza sa dezvaluie partea economica a foarte asteptatului plan de pace israeliano-palestinian promis de catre Donald Trump intr-o conferinta organizata la 25 si 26 iunie, in Bahrain, a anuntat Casa Alba, relateaza AFP, informeza News.ro.Citește și: Ecuadorul a inceput sa trimita…

- Julian Assange, cofondatorul WikiLeaks, a declarat joi in fata unui tribunal din Londra ca nu doreste sa fi extradat in Statele Unite ale Americii, unde il asteapta un proces pentru 'atac cibernetic' in legatura cu publicarea in 2010 a sute de mii de documente confidentiale, intre care rapoarte…

- Un tribunal britanic l-a condamnat, miercuri, pe fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, la un an si doua saptamani de inchisoare pentru ca nu a respectat termenii eliberarii conditionate, el ascunzandu-se in Ambasada Ecuadorului din Londra acum sapte ani, scrie New York Times.

- "Ofiteri consulari vor solicita sa-i faca o vizita lui Assange in locul sau de detentie", a declarat ministrul australian al afacerilor externe Marise Payne, declarandu-se convinsa ca acesta "va fi tratat de o maniera echitabila in cadrul procedurii judiciare declansate impotriva lui in Marea Britanie".Politia…