Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii clujeni au depistat, duminica, un barbat de 50 de ani, din comuna Arbore, județul Suceava, acuzat de comiterea comiterea a doua furturi din buzunare. ”La data de 01 aprilie a.c., polițiștii Secției 2 Poliție Cluj-Napoca, au prezentat judecatorului pentru drepturi…

- TERGIVERSARE…Magistratii Judecatoriei Vaslui au amanat pentru a doua oara pronuntarea in dosarul in care ieseanul Marian Lupasteanu a fost trimis in judecata, dupa ce a accidentat mortal o femeie in localitatea Rebricea si apoi a fugit de la locul faptei. Instanta a decis ca sentinta sa fie data in…

- Pe rolul Curtii de Apel Oradea a fost inregistrat un dosar prin care mostenitorii Regelui Mihai, decedat in luna decembrie 2017, solicita retrocedarea mai multor hectare de padure. Dosarul are ca obiect "refuz solutionare cerere avizare documentatie accesare ajutoare stat pentru anul 2015" si a fost…

- Anabell Mantoiu a castigat procesul cu Primaria Ploiesti, si va reveni pe postul de sef al Directiei Juridice a municipalitatii, chiar de saptamana viitoare.Instanta a hotarat ca decizia prin care edilul a mutat-o pe Anabell Mantoiu de la Directie Juridica este ilegala. Decizia instantei…

- Viceprimarul Dan Diaconu (PNL) a anuntat pe pagina sa de Facebook, ca Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, definitiv, ca nu a fost incompatibil. ”Am incheiat o perioada de 4 ani deloc usori in viata mea. Inalta Curte de Casatie si Justitie a confirmat decizia Curtii de Apel Timisoara,…

- Șefa DNA Laura Codruța Kovesi caștiga procesul cu Antena 3 Curtea de Apel Ploiesti a decis, astazi ca sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, sa primeasca 300.000 lei cu titlu de "daune morale" de la ziaristii Mihai Gâdea, Bianca Grigore, Mugur Ciuvica si SC Antena 3 pentru prejudiciul…

- Razboiul pe avere dintre indragita cantareața de muzica populara Laura Lavric și sora ei stabilita peste Ocean s-a soldat cu o prima batalie caștigata de cantareața! Laura Lavric a obținut in instanța 10.000 de euro daune de la sora ei, dar se lupta in continuare pentru moștenirea mamei lor. CANCAN.ro,…

- Tribunalul Iasi a decis, miercuri, ca un adolescentul din Iasi care era judecat pentru constituire de grup infractional organizat si trafic de droguri sa fie obligat sa mearga inapoi la scoala. "Instanta a dispus aplicarea, in cazul inculpatului minor Gabriel P., a masurii educativa a asistarii…

- La data de 13 martie, peste 40 de polițiști de investigații criminale, ordine publica, rutieri și criminaliști din cadrul Poliției municipiului Dej și Secției 5 Poliție Rurala Dej au acționat pentru prevenirea faptelor antisociale pe raza de competența. De asemenea, aceștia au acționat pentru prevenirea…

- O instanta a Tribunalului Hunedoara a stabilit data de 14 mai ca un nou termen de judecata in procesul matritei dacice descoperita in perimetrul sitului arheologic Sarmizegetusa Regia, pana atunci partile din acest dosar trebuind sa identifice un expert care sa faca evaluarea materiala a piesei antice.…

- O instanta a Tribunalului Hunedoara a stabilit data de 14 mai ca un nou termen de judecata in procesul matritei dacice descoperita in perimetrul sitului arheologic Sarmizegetusa Regia, pana atunci partile din acest dosar trebuind sa identifice un expert care sa faca evaluarea materiala a piesei antice.…

- Procesul in care sunt judecati politistul Traian Berbeceanu si fostii sai anchetatori va fi reluat luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie. A fost declarat apel in dosarul in care, pe fond, Berbeceanu a fost achitat de fata de acuzatiile care i-au fost aduse, iar procurorul Ioan Muresan, anchetatorul…

- Direcția Naționala Anticorupție intervine in procesul civil dintre Laura Codruța Kovesi și jurnaliștii Mihai Gadea, Radu Tudor, Bianca Nae, Mugur Ciuvica și Razvan Savaliuc. Șefa DNA cere 1 milion de lei daune, dupa ce in platoul ”Sintezei Zilei” s-au pus simple intrebari și s-au emis opinii, referitoare…

- Primul termen din dosarul in care clubul Pandurii le cere actionarilor sai sa fie obligati de instanta sa isi achite contributiile financiare la care s-au angajat a adus si prima amanare din acest proces. Instanta a stabilit un term...

- Primaria Pestera prin primar a inregistrat, pe 5 martie a.c., pe rolul Sectiei de contencios administrativ si fiscal, dosarul 1366 118 2018, avand ca obiect "pretentiildquo;. Reclamanti in dosar sunt comuna Pestera si primarul comunei Pestera, iar parat Valentin Vrabie, fost primar al localitatii, actualmente…

- Compania OMV Petrom este obligata sa plateasca daune morale dupa ce un adolescent a murit, in urma cu 4 ani, din cauza unor gaze inhalate. Instanța a stabilit ca locul nu era protejat așa cum indica normele in vigoare.

- Fostul procuror DNA, exclus din magistratura printr-o decizie a Consiliului Superior al Magistraturii, cere la instanța suprema, desființarea acestei decizii și primirea sa in randul magistraților. Fostul procuror, implicat intr-o serie de scandaluri aduse la lumina de Vlad și Andreea Cosma , copiii…

- Procesul de examninare a viitorilor soferi a suferit schimbari semnificative, informeaza Noi.md. Mai exact, Agenția Servicii Publice anunța ca rutele la proba practica și subproba pe traseu a examenului pentru obtinerea permisului de conducere, utilizate in cadrul Secției calificare a conducatorilor…

- Primaria municipiului Zalau a remis presei, miercuri, un comunicat in care prezinta modul in care municipalitatea a acționat in urma condițiilor meteo și a caderilor de zapada din noaptea de marți spre miercuri, precum și pe parcursul zilei de miercuri. In comunicat se precizeaza urmatoarele: “In urma…

- Vineri, 23 februarie 2018, in jurul orei 10.00, politistii Secției 5 Poliție Rurala Blaj l-au depistat pe un tanar de 28 de ani, din Blaj, in timp ce circula cu o motocicleta neinmatriculata si fara sa detina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fata de tanar a fost intocmit dosar…

- Judecatoria Alba Iulia a respins, miercuri, o parte din probele propuse de fostul șef al SRI Alba in procesul civil in care a fost dat in judecata de fostul comandant al Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate (BCCO) Alba Iulia, comisarul șef Traian Berbeceanu. Tarnu ar fi dorit ca instanța…

- Ieri, la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei a avut loc primul termen in procesul dintre societatea de salubrizare Polaris si Municipiul Constanta Cauza se afla pe rolul Sectiei de Contencios administrativ si fiscal completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. In luna noiembrie 2017,…

- Instanta a decis, compania italiana de imbracaminte Steve Jobs poate continua sa foloseasca numele fondatorului Apple, logo-ul lor si in viitor ar putea sa inceapa sa comercializeze dispozitive electronice sub acest brand. In 2012, fratii Vincenzo si Giacomo Barbato din Italia au realizat ca Apple nu…

- Edilul Iasiului a facut primele declaratii dupa ce Comitetul Executiv al PSD a votat excluderea definitiva din partid atat a sa, cat si a viceprimarului Gabriel Harabagiu si a fostului deputat Sorin Iacoban.

- Clubul FC U Craiova 1948, care evolueaza in Liga a 4-a, a anunțat public ca procesul in civil dintre clubul oltean și FRF, LPF, Dumitru Dragomir și Mircea Sandu, privind dezafilierea clubului, incepe in urmatoarele zile.

- Excluderea din PSD a primarului Mihai Chirica a deschis cutia Pandorei in filiala social-democrata. In timp ce organizatia municipala Iasi a facut „scut" in fata edilului, sefii de la „judet" au fost de acord cu excluderea acestuia intr-o majoritate zdrobitoare: 18 au votat pentru excludere, doi lideri…

- Biroul Permanent Județean al PSD Iași a votat astazi pentru excluderea din partid a primarului Mihai Chirica si a altor doi membri ai formatiunii politice. Decizia confirma propunerea Comisiei de Etica a social democratilor care a dispus sanctionarea edilului iesean precum si a viceprimarului Gabriel…

- Biroul Permanent Județean al PSD Iași a votat astazi pentru excluderea din partid a primarului Mihai Chirica. Din cei 23 de membri ai Biroului Permanent Judetean Iași, 18 au votat pentru excluderea lui Mihai Chirica din PSD. Decizia confirma propunerea Comisiei de Etica a social democratilor care a…

- Majoritatea membrilor Biroului Permanent Judetean Iasi au votat astazi excluderea din PSD a primarului municipiului Iasi, Mihai Chirica, informeaza Antena3.ro. Decizia vine dupa ce, acum trei zile, Comisia de Etica a PSD Iasi a propus sanctionarea acestuia pentru atacurile repetate la adresa conducerii…

- Societatea Edilitara Targu Jiu a reziliat contractul de inchiriere cu Aparegio pentru apartamentul din strada Lotrului, folosit de consilierul personal al directorului Traian Patrascoiu. Aparegio a avut la dispozitie doua saptamani...

- Astazi, la Inalta Curte de Casație și Justiție are loc ultimul termen in procesul "Mita pentru judecatoare". Inculpati au fost Cristi Borcea, Ioan si Victor Becali, pentru dare de mita, precum si fosta judecatoare Geanina Terceanu, pentru luare de mita. Astazi vor avea loc dezbateri și pledoariile finale…

- Ozana Barabancea a fost implicata intr-un proces legat de neplata drepturilor salariale din partea instituției unde este incadrata, Opera Romana din București. Ozana Barabancea, care a slabit 40 de kilograme in ultima perioada de timp , este o cunoscuta artista lirica. Ea este incadrata la Opera Romana…

- Femeile banuite ca ar fi agresat un baiat, elev al Scolii Gimnaziale nr. 28 din Constanta vor fi arestate la domiciul.La data de 30 ianuarie a.c., politistii din cadrul Sectiei 3 Politie au fost sesizati de directorul unei scoli gimnaziale din municipiul Constanta asupra faptului ca un elev al respectivei…

- V. S. Dupa verificarea legalitații celor aproape 75.000 de acte administrative emise de autoritațile publice locale din județul Prahova in anul 2017 – hotarari ale Consiliului Județean Prahova, ale consiliilor locale, dispoziții ale primarilor – departamentul specializat al Instituției Prefectului județului…

- Ieri, in intervalul orar 09:30-13:00, politisti din cadrul Politiei municipiului Dej si Sectiei 5 Politie Rurala Dej, au desfasurat actiuni pentru prevenirea accidentelor rutiere din zona de competenta pe raza municipiului Dej si pe DN 17 C –comuna Cuzdrioara, DN 1 C-comunele Cașeiu si Cațcau. In acest…

- Decizia nu va fi definitiva, putand fi atacata cu apel. Procesul a inceput in septembrie 2016, iar pana acum au fost mai multe termene si amanari. Dupa ce a castigat definitiv brandul Steaua, Ministerul Apararii Nationale a solicitat in mod oficial sa fie evaluata marca. In februarie 2016 a venit…

- Primaria Turda a pierdut, in prima instanța, un proces de 8,5 milioane de lei, bani pe care ar trebui sa-i dea societații STP Alba Iulia, suma reprezentand diferențele la tarif pentru gratuitațile acordate pensionarilor pe mijloacele de transport in comun, bani care nu au fost achitați in perioada 2012-2016.…

- Procurorul Mircea Negulescu, zis „Portocala”, a fost chemat a doua oara in fata magistratilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie pentru a fi audiat in dosarul in care Sebastian Ghita este acuzat de interventii la varful Politiei si Parchetului de pe langa Curtea de Apel Prahova

- Procesul in care cei doi polițiști de la Secția Micalaca, impreuna cu un al treilea barbat, vor fi judecați pentru cultivarea de cannabis in scopul comercializarii și trafic de droguri de risc va demara – la Tribunalul Arad – in ultima zi a lunii ianuarie, 31. Pana atunci insa, Meruța Sergiu Flavius…

- Tribunalul București a respins o excepție invocata de avocații FCSB și a amanat pentru 7 martie pronunțarea in dosarul in care CSA Steaua ii cere lui Gigi Becali daune de 37 de milioane de euro. Catalin Zmarandescu, primele declaratii despre Gigi Becali dupa RUPTURA. Cum a ajuns sa lucreze…

- Avocatul Poporului (AP) a anuntat luni ca formulat o actiune in contencios administrativ prin care solicita Directiei Judetene pentru Agricultura Prahova reincadrarea in functie a unui angajat despre care Directia spune ca ar fi ocupat postul dintr-o eroare. Potrivit unui comunicat transmis…

- Medicul Mihai Lucan a declarat, vineri, la sediul Curtii de Apel Bucuresti, unde s-a judecat contestatia procurorilor la masura controlului judiciar, ca nu este procesul sau, ci cel al medicinei romanesti.

- Medicul Mihai Lucan a declarat, vineri, la sediul Curtii de Apel Bucuresti, unde s-a judecat contestatia procurorilor la masura controlului judiciar, ca nu este procesul sau, ci cel al medicinei românesti. "Impresia mea este ca procesul nu este procesul lui Mihai Lucan, Institutului…

- Procesul civil deschis de fostul sef al BCCO Alba Iulia, Traian Berbeceanu, impotriva fostului sef al SRI Alba, Ioan Tarnu, a fost mutat, miercuri, prin decizie a Tribunalului Alba, la Judecatoria Alba Iulia.

- Intalnire de gradul zero intre fostul șef al BCCO Alba Iulia, Traian Berbeceanu și fostul șef al SRI, Ioan Tarnu, la Tribunalul Alba. Berbeceanu l-a dat in judecata pe Tarnu pentru afirmații calomnioase, dupa ce acesta a din urma a aparut intr-o emisiune a Antenei 3 , in care a facut acuzații legate…

- Fondul Proprietatea a renuntat la actiunea in instanta indreptata impotriva Companiei Nationale Posta Romana care contestase schimbarea ultimilor trei membri din Consiliul de Administratie al companiei, numiti conform legislatiei privind guvernanta corporativa. Contestarea in instanta din partea Fondului…

- Procesul dintre Andreea Berecleanu și Doina Gradea, director al Televiziunii Romane, pare sa se fi incheiat. Tribunalul București a decis, in sfarșit, cine a caștigat procesul, dupa de vedeta Antenei 1 a facut apel la deciziei data anul trecut de Judecatoria sectorului 2.Instanța decis in…

- Femeia din județul Vaslui care și-a bagat baiețelul de zece ani in spital cu leziuni pe tot corpul, inclusiv pe testicule, dupa ce l-a batut și cu fierul de calcat a vrut sa scape de controlul judiciar. Judecatoria Barlad nu a dat curs cererii intrucat, joi, in fața magistraților, femeia și-a retras…