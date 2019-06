Stiri pe aceeasi tema

- # Exclusiv! Lovitura de teatru in dosarul asfaltarii drumului catre vila secretarei # La termenul anterior, avocații fostului primar au reziliat subit contractul cu acesta, iar acum fostul primar a trimis o hartie din care reiese ca e internat pentru analize Marți, 28 mai, la Curtea de Apel Pitești…

- Judecatorul Cristian Deliorga, cel care se va pensiona dar este deja cu un pas in Curtea Constitutionala, a amanat pronuntarea in dosarul in care Arhiepiscopul Tomisului este acuzat de fapte de coruptie. Termenul stabilit pentru verdictul in prima instanta a fost amanat pentru 5 iunie. Daca pana la…

- Procesul in dosarul angajarilor fictive la Protecția Copilului Teleorman a ajuns la final. Liviu Dragnea a fost condamnat la 3 ani și 6 luni de inchisoare. ACTUALIZARE 15.12 Liderul PSD Liviu Dragnea se poate prezenta la orice sectie de politie pentru a fi transportat in arest ori poate fi ridicat…

- Dupa mai bine de doi ani, procesul in care IPS Teodosie este judecat pentru fapte de coruptie a ajuns la final in prima instanta. Magistratii Curtii de Apel Constanta urmeaza sa pronunte verdictul.

- HBO a ”lasat” sa se scurga imagini din viitorul episod Game of Thrones. Dupa cel mai dramatic episod Game of Thrones, care a adus in lupta directa dragonii, continuarea serialului devine din ce in ce mai intensa. Dupa ”The Long Night” continuarea vine pe 5 mai (in SUA) și luni dimineața in Romania.…

- Un cetatean egiptean in varsta de 32 de ani, suspectat ca ar fi santajat doua persoane cu publicarea pe internet a unor imagini compromitatoare, a fost retinut de politistii din Dambovita. El ar fi cerut 6.000 de dolari si 3.000 de euro victimelor, relateaza News.ro.Citește și: Vremea rea…

- Un cetatean egiptean in varsta de 32 de ani, suspectat ca ar fi santajat doua persoane cu publicarea pe internet a unor imagini compromitatoare, a fost retinut de politistii din Dambovita. El ar fi cerut 6.000 de dolari si 3.000 de euro victimelor.