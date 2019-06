Stiri pe aceeasi tema

- Najila Trindade, tanara care il acuza de viol pe Neymar, fotbalistul brazilian al echipei PSG, a fost audiata, vineri, mai multe ore la un comisariat de politie din Sao Paulo, informeaza lequipe.fr, potrivit news.ro.Vezi și: SUA amenința Turcia cu expulzari: conflict major in interiorul NATO…

- Accident de circulație, joi, la intersecția strazii Pictor Ion Zaicu cu Calea Alexandru Ioan Cuza din Timișoara. O mașina de poliție in misiune s-a ciocnit de un autoturism BMW, al carui șofer nu a observat echipajul la timp.UPDATE. Starea polițiștilor.

- Magistratii de la Curtea de Justitie din Antrim, Irlanda de Nord, au decis retinerea a doi romani rezidenti in orasul Ballymena, dupa ce au incercat sa rapeasca doua adolescente. Doar interventia prompta a unui detectiv a facut ca planul romanilor sa nu poata fi dus la bun sfarsit, potrivit Belfast…

- Un conflict care s-a iscat intr-un local public, din Bumbești –Jiu, s-a sfarșit la spital pentru un tanar, in varsta de 21 de ani. Dupa mai multe pahare de alcool , acesta a sarit la scandal, insa un alt client și-a facut dreptate singur și l-a injunghiat cu un cuțit in abdomen. Doi tineri care au sarit…

- Șase elevi au fost internați in spital cu halucinații puternice, dupa ce o colega mai mare a adus la școala prajituri cu marijuana. Tanara in varsta de 16 ani care a adus prajiturile se afla printre elevii internați. In spital, ea a declarat polițiștilor ca a pregatit prajiturile acasa și a dorit sa…

- 88 de accidente rutiere au avut loc in Republica Moldova in ultimile 24 ore, dintre care 6 accidente rutiere cu 10 persoane traumate, informeaza șeful adjunct al Inspectoratului General de Poliție intr-o postare pe Facebook, Gheorghe Cavcaliuc.

- Un sofer in varsta de 22 de ani, care a refuzat sa opreasca la semnalul politistilor, a fost prins dupa o urmarire care s-a incheiat in momentul in care autoturismul acestuia s-a rasturnat. In masina se mai aflau alte patru persoane, trei dintre acestea fiind duse la spital. Soferul se afla sub influenta…