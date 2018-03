Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, familia Cosma a stat cu sufletul la gura, fiind termenul final pentru pronuntarea deciziei definitive a Curtii Supreme de Justitie si Casatie, in procesul lui Mircea si Vlad Cosma. Completul de cinci magistratii ai instantei supreme a decis ca Mircea și Vlad Cosma vor fi rejudecați. Mircea Cosma…

- Fostul procuror DNA, exclus din magistratura printr-o decizie a Consiliului Superior al Magistraturii, cere la instanța suprema, desființarea acestei decizii și primirea sa in randul magistraților. Fostul procuror, implicat intr-o serie de scandaluri aduse la lumina de Vlad și Andreea Cosma , copiii…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) sunt asteptati sa se pronunte in dosarul in care Geanina Terceanu e acuzata ca a luat in transe 220.000 de euro mita ca sa-i achite pe Cristian Borcea si Ioan si Victor Becali in dosarul „Transferurilor de jucatori”. Procurorii au cerut la…

- Magistratii ICCJ sunt asteptati sa se pronunte in dosarul in care Geanina Terceanu e acuzata ca a luat in transe 220.000 de euro mita ca sa-i achite pe Cristian Borcea si Ioan si Victor Becali in dosarul Transferurilor. Procurorii au cerut la ultimul termen pedeapsa maxima pentru fosta judecatoare.

- Infrangere SOC pentru procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) in instanta. Decizie de ultima ora a judecatorilor in procesul familiei Cosma. Judecatorii au acceptat inregistrarile pe care le-a adus Vlad Cosma, anunta Romania TV. Este vorba despre inregistrarile prezentate la TV in care…

- Fostul deputat a venit, luni, la Curtea Suprema, la ultimul termen al procesului sau, aflat in faza de apel. Alaturi de Vlad Cosma si de tatal sau, Mircea Cosma, fostul sef al Consiliului Judetean Prahova, s-a aflat si sora celui dintai, deputatul PSD Andreea Cosma, care a declarat ca a venit sa isi…

- Fostul deputat Vlad Cosma, prezent la termenul de luni de la Curtea Suprema pentru procesul in care el si tatal sau sunt acuzati de fapte de coruptie, a declarat, inainte de a intra in sala de judecata, ca nu ii este teama de nimic si ca este convins ca adevarul va iesi la iveala.

- Familia Cosma a ajuns luni, la pranz, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, acolo unde se judeca dosarul in care au primit condamnari Vlad Cosma si tatal sau, Mircea Cosma. Completul de 5 judecatori va asculta pledoariile finale si va stabili termenul la care va pronunta sentinta definitiva. Cei doi…

- In contextul in care procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, a afirmat ca „asistam la un festival disperat al inculpaților”, noi inregistrari cu procurorii DNA Ploiești au fost facute publice de Vlad Cosma care a acuzat Direcția Naționala Anticorupție ca „fabrica dosare”. Laura Codruța Kovesi a…

- Cum a inregistrat Vlad Cosma discuțiile cu procurorii DNA. Fiul fostului președinte al Consiliului Județean Prahova i-a inregistrat pa anchetatori chiar in birourile acestora cu ajutorul unui dispozitiv care nu a fost detectat de aparatura de control de la intrarea in sediul DNA Ploiești, scrie adevarul.ro…

- Senatorul PSD Serban Nicolae a declarat, luni, despre dezvaluirile Mihaelei Moraru, ca DNA ar trebui refacuta din temelii, pentru ca, in opinia sa, credibilitatea institutiei s-a prabusit. Potrivit senatorului, Laura Codruța KOvesi nu mai poate ramane in fruntea Direcției Naționale Anticorupție. ”Cel…

- Inregistrari care arata ca la unitatea de elita a DNA, cea din Ploiesti, s-au fabricat dosare la comanda impotriva fostului premier PSD Victor Ponta si a fostului deputat PSD Sebastian Ghita, prin santajarea in anul 2015 a deputatului PSD Vlad Cosma. Acesta a fost pus sa faca un denunt si sa fabrice…

- Vlad Cosma, fiul lui Mircea Cosma, fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova, a prezentat duminica seara, la Antena 3, o serie de inregistrari in care – spune acesta – se demonstreaza faptul ca i s-a cerut, la un moment dat, sa falsifice probe care sa-l incrimineze pe Sebastian Ghita. Iata…

- Fostul director general al SC Hidro Prahova SA, Dumitru Pantea, a fost condamnat la doi ani de inchisoare cu suspendare pentru luare de mita intr-un dosar disjuns din cel in care sunt cercetati, printre altii, cumnatul fostului premier Victor Ponta, Iulian Hertanu, omul de afaceri Sebastian Ghita,…

- Magistratii au anulat raportul prin care Agentia Nationala de Integritate a stabilit ca medicul Bende Barna Gavril, fost manager al Spitalului municipal Hunedoara, a fost gasit in conflict de interese.

- Procesul de partaj s-a terminat, in a doua lui faza, in urma cu cateva zile, iar magistratii Tribunalului Bihor au ajuns la o solutie definitiva. Magistratii i-au dat dreptate pastorului, obligand-o pe fosta lui sotie la plata cheltuielilor de judecata in valoare de 2.356 de lei. „Constata…