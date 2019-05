Stiri pe aceeasi tema

- Ora 15.38: Presedinte de complet: ”O sa amanam pronunțarea”. Un avocat s-a plans ca e o ora tarzie, iar președintele completului de judecata a spus ca ”oricum vom amana pronunțarea”. Ora 15.38: Procuror DNA: ”Liviu Dragnea a contestat posibilitatea de a se implica in schimbarea organigramei DGASPC.…

- Anunț de ultima ora al președintelui de ședința de la ICCJ. Magistrații amana pronunțarea unei sentințe in cazul lui Liviu Dragnea, in procesul DGASPC Teleorman.Citește și: `Coordonatorul` susținatorilor lui Dragnea de la ICCJ, DEZLANȚUIRE la adresa lui Augustin Lazar: 'Torționar' Procurorul…

- Procurorul DNA a declarat in sala de judecata ca Liviu Dragnea este autorul moral al infracțiunii privind angajarea frauduloasa a celor doua femei de la DGASPC Teleorman.Citește și: `Coordonatorul` susținatorilor lui Dragnea de la ICCJ, DEZLANȚUIRE la adresa lui Augustin Lazar: 'Torționar'…

- Liderul social-democratilor, Liviu Dragnea, nu s-a prezentat luni la ICCJ, unde este programat un nou termen in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman. Procesul trebuia sa inceapa la ora 11,00, dar...

- ICCJ ia in discutie, luni, dosarul in care Liviu Dragnea a fost condamnat la 3 ani și jumatate de inchisoare, dupa ce procurorii au cerut completului sesizarea CCR cu doua excepții de neconstituționalitate, iar instanța a decis sa le acorde avocaților timp sa iși pregateasca apararea, conform Mediafax.Citește…

- Completul de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a reluat procesul in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman, in care Liviu Dragnea a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare pentru ...

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, este citat, luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, pentru a fi reaudiat in dosarul DGASPC Teleorman, in care are o condamnare in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare. Totodata, la acest termen, ar putea fi audiati…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a amanat pentru 18 martie judecarea dosarului DGASPC Teleorman, in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare. Procesul lui Dragnea de la noul complet de 5 judecatori incepe cu o amanare de aproape…