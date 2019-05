PROCESUL lui DRAGNEA, minut cu minut. Solicitarea avocaților Zi importanta pentru Liviu Dragnea. Luni ar putea fi ziua verdictului in dosarul angajarilor fictive de la Protecția Copilului din Teleorman, in care procurorii au cerut 7 ani si jumatate de inchisoare pentru Liviu Dragnea. Tot luni sunt așteptate vești decisive și de la Curtea Constituționala, care trebuie sa se pronunțe asupra legalitații completurilor de 3 judecatori. Pronunțarea judecatorilor constituționali a fost amanata de trei ori pana acum. ACTUALIZARE 14:13 Avocatul Olgutei Șefu a depus și el o cerere de schimbare a incadrarii juridice din abuz in serviciu in concurs cu fals intelectual… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

