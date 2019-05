Stiri pe aceeasi tema

- Procesul aflat pe rolul Inaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) in care este judecat și președintele PSD, Liviu Dragnea, se va incheia luni. Completul format din 5 judecatori al ICCJ a luat aceasta decizie dupa ce a respins toate solicitarile formulate de aparatori, iar DNA – care a renunțat la…

- ICCJ a anunțat, luni, ca respinge toate solicitarile formulate de avocatii inculpatilor din procesul lui Liviu Dragnea, inclusiv cea de amanare, si ca judeca ... The post ICCJ judeca ultimul termen in procesul lui Dragnea: Instanta a respins amanarea ceruta de avocatii liderului PSD. DNA a cerut MAJORAREA…

- Liviu Dragnea a fost audiat, luni, la Curtea Suprema, in dosarul in care a fost condamnat la 3 ani si jumatate de inchisoare in prima instanta. El a sustinut in continuare ca este nevinovat si ca nu are incredere in DNA. Magistratii au amanat pronuntarea unei sentinte definitive pentru data de 20 mai.

- Completul de judecatori a revenit in sala de judecata. Judecatorii au hotarat sa respinga cererea formulata de avocații lui Liviu Dragnea de recuzare a Simonei Enceanu, magistrat care face parte din...

- Liviu Dragnea a fost audiat, luni, la Curtea Suprema, in dosarul in care a fost condamnat la 3 ani si jumatate de inchisoare in prima instanta. El a sustinut in continuare ca este nevinovat si ca nu are incredere in DNA. Magistratii au amanat pronuntarea unei sentinte definitive pentru data de 20 mai.…

- Momente tensionate si busculada la inalta Curte de Casatie si Justitie, unde liderul PSD Liviu Dragnea s-a prezentat la termenul de judecata in procesul angajarilor fictive de la Protectia Copilului Teleorman. Astfel, judecatorii au amanat pentru data de 20 mai procesul lui Liviu Dragnea. Avocatii inculpatilor…

- Liviu Dragnea a ajuns la Curtea Suprema in jurul orei 11.00, pentru a depune marturie in dosarul angajarilor fictive de la Directia Copilului Teleorman, dosar in care a fost condamnat la 3 ani si jumatate de inchisoare in prima instanta. El s-a asezat in primul rand. Este foarte nervos. Dosarul a ajuns…

- Susținatorii președintelui PSD, Liviu Dragnea și protestatarii #rezist s-au adunat in fața ICCJ, loc unde va ajunge liderul social-democraților pentru ultimul termen in procesul "Dosarul Bombonica". Cele doua tabere au inceput sa se certe și a fost nevoie de intervenția jandarmilor pentru…