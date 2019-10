Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii Curții Supreme decid marți ce se întâmla cu procesul în care Darius Vâlcov, fosta eminența cenușie a PSD pe vremea lui Liviu Dragnea, a fost condamnat la opt ani de închisoare.

- Darius Valcov, fostul consilier al premierului Viorica Dancila a pierdut procesul prin care a contestat suspendarea permisului de conducere. El a dat in judecata Inspectoratul Judetean de Politie Arges dupa ce a fost amendat cu 1305 lei si i s-a retinut permisul de conducere pentru ca a depasit viteza…

- Procesul fostului consilier de stat al premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, a inceput cu o amanare, dupa vacanța. Tribunalul Gorj a decis, marți, ca urmatoarea infațișare sa aiba loc pe 1 octombrie, pentru a se cita martorii lipsa la adresele indicate si pentru a fi citați cei doi martori…

- Un medic de la Spitalul de Neurochirurgie din Iași a fost condamnat definitiv, miercuri, la 3 ani de inchisoare cu suspendare, pentru luare de mita, dupa ce, in 2016, a pretins și primit bani de la mai mulți pacienți, pentru efectuarea unor examene RMN, anunța MEDIAFAX.Citește și: Alexandru…

- Instanta suprema reia in 17 septembrie judecarea apelurilor din dosarul de coruptie in care Darius Valcov, fostul consilier al Vioricai Dancila, a fost condamnat la opt ani de inchisoare.UPDATE: Instanta suprema a amanat, marti, pentru 15 octombrie, dosarul de coruptie in care Darius Valcov a fost condamnat…

- Completul de cinci judecatori ce ar trebui sa inceapa administrarea probelor in procesul in care fostul consilier al premierului Dancila, Darius Valcov, contesta condamnarea la 8 ani de inchisoare s-ar putea amana deoarece Curtea Constitutionala nu a motivat decizia in cazul completelor nespecializate.

- Procesul in care a fost judecat Raul Chiforescu, din judetul Suceava, s-a desfasurat intr-un timp foarten scurt, pentru ca baiatul si-a recunoscut fapta inca de la inceput. Curtea de Apel Suceava s-a pronuntat in acest caz dupa opt luni de la comiterea crimei.