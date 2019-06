Procesul în cazul atentatelor din Franța din 2015 va avea loc anul viitor Aceste prime atacuri au vizat la Paris si in apropiere de Paris un saptamanal satiric, Charlie Hebdo, o femeie ofiter de politie la Montrouge si un magazin evreiesc Hyper Cacher.



La 7 ianuarie 2015, fratii Cherif si Said Kouachi, islamisti radicali, au ucis 12 persoane la sediul redactiei Charlie Hebdo din Paris inainte de a fugi. A doua zi, Amedy Coulibaly a ucis o tanara politista in Montrouge, la sud de capitala franceza. La 9 ianuarie, el a ucis patru barbati, toti evrei, in cursul unei luari de ostatici la magazinul Hyper Cacher din estul Parisului.



Coulibaly a fost ucis… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

