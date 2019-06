Stiri pe aceeasi tema

- Radu Mazare, fostul edil al Constantei, a fost adus, luni, de la penitenciarul Rahova la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) pentru a fi audiat in dosarul privind construirea de locuinte modulare grupate in campusul social "Henri Coanda" din Constanta. Pe 28 iunie 2018, fratii Radu si Alexandru…

- Satul Francez revine la Primaria Capitalei, insa instituția trebuie sa-i plateasca omului de afaceri Costica Constanda despagubiri de circa 94 milioane de euro, plus penalitați. Asta arata decizia definitiva emisa marți de Inalta Curte de Casație și Justiție. Procesul a durat aproape 10 ani.Citește…

- Procesul in care sunt judecați, printre alții, fostul procuror șef al DIICOT Alba Iulia, Ioan Mureșan și fostul comisar șef al BCCO Alba Iulia, Traian Berbceanu pentru fapte de represiune nedreapta respectiv luare de mita a continuat luni, 3 iunie, la Inalta Curte de Casație și Justiție cu audierea…

- Un complet format din cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus, luni, sesizarea Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) in procesul in care Elena Udrea solicita anularea condamnarii primite in dosarul ‘Gala Bute’, fiind vorba de trei intrebari, care se refera la posibilitatea…

- Consilierul premierului, Viorica Dancila, Darius Valcov este judecat la Inalta Curte de Casație și Justiție, dupa ce a facut apel in dosarul in carea fost condamnat in prima instanta la 8 ani de inchisoare pentru trafic de influenta si spalare de bani.Citește și: Liviu Dragnea catre judecatorii…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis amanare in dosarul in care liderul PSD Liviu Dragnea este cercetat alaturi de alte persoane.Cauza a fost amanata pentru data de 20 mai 2019. Inculpatii sunt acuzati pentru infractiuni de coruptie Legea nr. 78 2000 , falsul intelectual art.321 NCP , abuzul…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, este citat, luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru a fi audiat in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman. Initial, judecatorii stabilisera ca Dragnea sa fie audiat pe 18 martie, insa liderul PSD ...

- Mircea Sandu a pierdut procesul cu Federația Romana de Fotbal, dupa ce Inalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv recursul fostului președinte al FRF in dosarul privind renta viagera și beneficiile acesteia care intrase in vigoare in ziua in care Razvan Burleanu a preluat șefia FRF, 5 martie…