Marti, 27.11.2018, in dosarul nr.580/57/2018, Curtea de Apel Alba Iulia a dispus declinarea competentei de solutionare a cererii de suspendare a executarii actului administrativ formulata de reclamantul Augustin Lazar – procuror general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie in contradictoriu cu paratii Ministerul Justitiei si ministrul justitiei in favoarea Curtii […] Post-ul Procesul deschis de procurorul general Augustin Lazar se muta la București apare prima data in Revista de Alba .