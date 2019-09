Procesul de votare în alegerile prezidenţiale din Afganistan s-a încheiat Sectiile de vot pentru alegerile prezidentiale din Afganistan s-au inchis sambata in contextul unor acuzatii de frauda si al unei participari slabe, ceea ce creeaza temeri privind un rezultat incert care ar putea impinge aceasta tara si mai mult in haos, transmit Reuters si Xinhua potrivit Agerpres. Rezultatele preliminare sunt asteptate nu mai curand de 17 octombrie, iar cele finale la 7 noiembrie, iar daca niciunul dintre candidati nu obtine 51% din voturi, va avea loc un al doilea tur intre candidatii iesiti pe primele locuri.



