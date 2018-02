Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Autoritatii Nationale Palestiniene (ANP), Mahmoud Abbas, a cerut marti in Consiliul de Securitate 'crearea unui mecanism multilateral' pentru rezolvarea problemei palestiniene printr-o 'conferinta internationala' la mijlocul anului 2018, relateaza AFP. Astfel, liderul palestinian a respins…

- Politia din Tel Aviv a declansat o ancheta in acest caz. Portile si unul dintre peretii cladirii au fost vizate de actele de vandalism. Unul dintre mesajele descoperite a fost "Ucigas".Prezent la Conferinta de Securitate de la Munchen, premierul polonez Mateusz Morawiecki a fost intrebat…

- Guvernatorul bancii centrale din Letonia, Ilmars Rimsevics, si membru al consiliului de conducere al Bancii Centrale Europene, a fost retinut de catre biroul anti-coruptie al tarii, a afirmat primul-ministru al Letoniei, scrie Bloomberg.VIDEO Scandal URIAȘ la Conferinta de Securitate de la…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a adus in cadrul conferintei de securitate de la Munchen o bucata de drona daramata de armata israeliana, acuzand astfel Iranul ca a incalcat spatiul aerian al Israelului.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a avertizat duminica Iranul in legatura cu orice agresiune, aratand un fragment prezentat ca o bucata dintr-o drona care ar fi provenit din Siria, doborata saptamana trecuta deasupra teritoriului israelian, relateaza AFP. "Nu testati determinarea Israelului!",…

- Presedintele CNCD, Csaba Asztalos, a declarat, sambata, la RFI, referindu-se la autosesizarea Consiliului in cazul declaratiei Vioricai Dancila, ca in astfel de spete relevanta este functia persoanei respective si ca nu orice cetatean este premierul Romaniei.Presedintele CNCD a precizat ca,…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a dat asigurari miercuri privind stabilitatea coalitiei pe care sprijina guvernul sau, in pofida amenintarii de inculpare pentru coruptie care planeaza asupra sa, transmit AFP si dpa, potrivit agerpres.ro. 'Pot sa va asigur: coalitia este stabila si…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat luni ca discuta "de ceva timp" cu Administratia americana despre proiectul de anexare de colonii in Cisiordania ocupata, potrivit unuia dintre purtatorii sai de cuvant, informeaza AFP."Cu privire la anexare, pot sa va spun ca deja de ceva timp…

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres a cerut sâmbata stingerea imediata a conflictului din Siria. Potrivit AFP, Guterres a subliniat ca toate partile implicate trebuie sa respecte rezolutiile internationale si a cerut ca toate partile sa se implice pentru „dezarmorsarea…

- Consiliul de Securitate s-a reunit joi fara sa ajunga la vreun rezultat concret in privinta unui armistitiu umanitar in Siria unde situatia in zone ca Ghouta Orientala, in apropiere de Damasc, este critica, au afirmat mai multi diplomati, scrie AFP. Fete inchise, sumbre... Mai multi ambasadori din cele…

- SUA au acuzat luni Rusia ca face sa intarzie adoptarea unei declaratii de condamnare de catre Consiliul de Securitate al ONU a presupuselor atacuri chimice recente in Siria, soldate cu zeci de raniti, printre care copii, relateaza AFP. Exista "dovezi clare" care confirma folosirea clorului in aceste…

- Consultat vineri de AFP, acest document redactat de un grup de experti ai ONU insarcinati sa verifice aplicarea sanctiunilor si remis celor 15 membri ai Consiliului de Securitate subliniaza in principal continuarea exportului de carbune nord-coreean in pofida sanctiunilor internationale. El se refera…

- Mahmoud Abbas, presedintele Autoritatii Palestiniene, va vorbi in fata Consiliului de Securitate al ONU la 20 februarie despre problema Ierusalimului, in contextul tensiunilor aparute in regiune dupa decizia presedintelui SUA, Donald Trump, de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului.

- Premierul desemnat, Viorica Dancila: Am evaluat propunerile de miniștri, vor fi și nume noi dar și din vechiul Guvern, a spus aceasta, la intrarea in ședința Comitetului Executiv Național. Premierul desemnat Viorica Dancila a anuntat, vineri, ca in noul Guvern vor fi si nume noi, dar si ministri din…

- Marți, la New York a avut loc o ședința de urgența a Consiliului de Securitate al ONU, convocata la inițiativa Rusiei pentru a discuta situația privind utilizarea armelor chimice in Siria. Reprezentantul permanent al Rusiei, Vasili Nebenzia, a spus in discursul sau ca acest subiect este „prea important…

- Rusia a denuntat vineri 'incercarile extrem de ilogice' de arunca responsabilitatea atacurilor chimice in Siria asupra regimului de la Damasc, acuzand SUA ca doresc sa impuna o 'viziune eronata' asupra acestor incidente, relateaza AFP. Secretarul general al ONU Antonio…

- "Am avut un schimb de opinii consistent despre cooperarea noastra in domeniul securitații și am analizat situația de securitate din regiunile noastre, cu accent asupra evoluțiilor din regiunea Marii Negre și din dosarul nord-coreean", a declarat Klaus Iohannis. "Dupa cum este bine cunoscut,…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, luni, ca nu va demisiona din functia pe care o detine si ca aceasta decizie o poate propune premierul Mihai Tudose si aprobata de liderii coalitiei de guvernare. Intrebat daca functia sa de ministru este printre cele posibil remaniabile, Teodor Melescanu…

- Iranul a incalcat embargoul ONU asupra armelor in Yemen lasandu-i pe rebelii houthi sa se aprovizioneze cu drone si rachete balistice lansate spre Arabia Saudita, potrivit unui raport al Natiunilor Unite la care AFP a avut acces vineri. Expertii insarcinati cu verificarea acestui embargou "au identificat…

- Vasili Nebenzya, ambasadorul Rusiei la ONU, a afirmat, sâmbata, ca Statele Unite folosesc în mod gresit Consiliul de Securitate al ONU, adaugând ca Washingtonul submineaza autoritatea acestui organism responsabil pentru mentinerea pacii si securitatii internationale, relateaza…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut vineri, 5 ianuarie a.c., o convorbire telefonica cu prim-ministrul Statului Israel, Benjamin Netanyahu, la inițiativa acestuia din urma. Discuția a vizat stadiul și perspectivele de dezvoltare ale relațiilor dintre Romania și Statul Israel, respectiv evoluțiile…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a apreciat in mod deosebit relația apropiata de prietenie dintre cele doua state și popoare, bazata pe interese comune, se arata in comunicatul de presa al Presedintiei. Totodata, Netanyahu a adresat mulțumiri pentru votul de „abținere” al Romaniei cu ocazia…

- Rusia este gata sa actioneze ca mediator intre Coreea de Nord si SUA, daca cele doua parti vor dori un asemenea rol pentru ea, a anuntat Kremlinul marti, informeaza Reuters.Moscova indeamna de mai multa vreme cele doua parti sa initieze negocieri menite sa reduca tensiunile cu privire la programul…

- In cadrul discursului rostit la postul TV NBC, Moon a declarat ca tara sa doreste reducerea tensiunii inaintea jocurilor olimpice de iarna ce se vor desfasura in Coreea de Sud, prin amanarea manevrelor militare comune. SABAH (Turcia), 20 decembrie 2017 - Presedintele Coreei de Sud, Moon Jae-in, sustinand…

- Presedintele Autoritatii Palestiniene, Mahmoud Abbas, va fi primit vineri dimineata de Emmanuel Macron, la doua saptamani dupa premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a anuntat marti presedintele Frantei, potrivit AFP. Franta are "vointa de a discuta cu cele doua parti, "israeliana si…

- Franta si Statele Unite sunt determinate sa puna presiune asupra Iranului pentru a renunta la programul nuclear, luand in considerare si posibilitatea implementarii unor noi sanctiuni, a declarat, marti, ministrul de Externe francez Jean-Yves Le Drian, informeaza site-ul agentiei Reuters.…

- Turcia va lansa o initiativa in cadrul Natiunilor Unite pentru a anula decizia SUA cu privire la recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului, a anuntat, vineri, presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters. "Vom lucra pentru anularea…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat joi ca rezolutiile Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite privind programele nucleare si cu rachete balistice ale Coreei de Nord trebuie puse in aplicare pe deplin de catre Phenian si de celelalte tari, relateaza Reuters.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu, aflat intr-o vizita la Bruxelles, a salutat decizia presedintelui american Donald Trump,de a recunoaste Ierusalimul drept capitala tarii sale si a spus ca se asteapta ca tarile europene sa ii urmeze exemplul, noteaza Reuters.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat, duminica, dupa o intrevedere cu presedintele francez Emmanuel Macron, ca tara sa va putea sa progreseze daca palestinienii vor recunoaste realitatea ca Ierusalimul este capitala Israelului, relateaza Le Figaro.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat ca reactia Europei la decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului este una ipocrita si dezvaluie "duble standarde", informeaza duminica dpa, scrie agerpres.ro. "Chiar daca respect Europa,…

- Statele Unite nu au determinat statutul final al orasului Ierusalim, a transmis secretarul de Stat american, Rex Tillerson, incercand sa atenueze criticile internationale generate de hotararea presedintelui Donald Trump. "Statutul Ierusalimului nu este final. In privinta Ierusalimului, presedintele…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat joi ca Israelul este in contact cu mai multe țari care intenționeaza sa urmeze exemplul președintelui american de a muta ambasada SUA la Ierusalim și de a recunoaște Ierusalimul drept capitala Israelului.

- Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite ar urma sa se reunesca de urgenta maine, la cererea a 8 state, dupa anuntul presedintelui american, Donald Trump privind orasul Ierusalim. Ieri, liderul de la Casa Alba, a afirmat ca Statele Unite recunosc Ierusalim-ul drept capitala a statului Israel si a…

- Opt tari, dintre care patru europene, doua sud-americane si doua africane, au cerut miercuri o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate dupa decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste unilateral Ierusalimul drept capitala a Israelului, au anuntat diplomati citati de Reuters,…

- "Condamnam anuntul iresponsabil al Administratiei SUA... privind recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului si privind mutarea Ambasadei SUA la Ierusalim", anunta Ministerul turc de Externe."Cerem Administratiei SUA sa reconsidere aceasta decizie eronata care risca sa aiba rezultate…

- Presedintele CymbIoT este un general (rtr) al Fortelor Armate israeliene (Tzahal), Giora Eiland, care a fost presedinte al Consiliului de Securitate al Israelului. CymbIOT "ofera o abordare unica bazata pe produse pentru integrarea si gestionarea retelelor de «internetul obiectelor» (IoT) si a Sistemelor…

- Statele Unite au avertizat Coreea de Nord ca ar fi "complet distrusa" daca va izbucni razboiul, dupa ce Phenianul a lansat miercuri cea mai avansata racheta balistica intercontinentala, scrie Reuters. Ambasadorul american la ONU, Nikki Haley, a spus, la o reuniune a Consiliului…

- Premierul japonez, Shinzo Abe, a calificat drept un "act violent" care "nu poate fi tolerat" tirul cu racheta efectuat in primele ore ale zilei de miercuri de Coreea de Nord si a lansat un apel la o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU, relateaza AFP."Nu vom ceda niciodata…

- Premierul japonez, Shinzo Abe, a calificat drept un "act violent" care "nu poate fi tolerat" tirul cu racheta efectuat in primele ore ale zilei de miercuri de Coreea de Nord și a lansat un apel la o reuniune de urgența a Consiliului de Securitate al ONU, relateaza AFP. …

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a fost invitat la o intalnire ''informala'' cu cei 28 de miniștri ai Afacerilor Externe din UE prevazuta sa aiba loc la 11 decembrie la Bruxelles pe fondul unor tensiuni sporite privind colonizarea, a afirmat marți o purtatoare de cuvant a UE, relateaza AFP.…