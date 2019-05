Procesul de corupție împotriva fostului președinte al Argentinei, Cristina Kirchner, a început Procesul în care fostul președinte al Argentinei, Cristina Fernández de Kirchner, este acuzat de corupție, a început marți la un tribunal din Buenos Aires, potrivit BBC. Cristina Fernández de Kirchner este acuzata ca ar fi primit mita de la mai multe companii din domeniul construcțiilor pentru acordarea de contracte publice, potrivit Mediafax. Acest dosar este primul care ajunge în instanța dintre cele 12 în care Fernández de Kirchner este acuzata de corupție. Procesul a început la doar câteva zile dupa ce fostul președinte și-a anunțat… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

