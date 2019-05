Stiri pe aceeasi tema

- La solicitarea avocatului lui Nicolae Margel, judecatorii de la Tribunalul Gorj au amanat hotararea definitiva la contestația depusa de barbatul de 22 de ani, acuzat de comiterea talhariei de la casa de pariuri, impotriva menținerii masurii de arestare preventiva in timpul procesului de la Judecatoria…

- In urma cu doar cateva minute, Liviu Dragnea a parasit sediul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in fata caruia a fost un vacarm similar cu cel de la momentul la care a venit politicianul la instanta. Revenim! Dragnea mai asteapta decizia instantei. Procesul, amanat pana in mai is a post from: Ziarul…

- Moțiunea simpla introdusa de PNL și USR impotriva lui Tudorel Toader nu va fi votata, așa cum era programata, miercuri. Decizia a fost luata, conform PSD, pentru ca nu ar fi suficienți parlamentari. Votul a fost programat pentru saptamana viitoare, in ziua de luni, cel mai probabil.De altfel,…

- Pandurii Targu Jiu se apropie incet dar sigur de zona retrogradarii, cu fiecare punct pierdut acasa. Gorjenii nu au reusit sa impresioneze putinii spectatori care au mai venit la meci dupa seria de jocuri fara victorie de la inceput...

- Guvernul Theresa May va cere probabil o amanare a iesirii Marii Britanii din UE de cel mult noua luni, a afirmat, ieri, un membru al Cabinetului de la Londra. „Perioada de noua luni va fi maximum; daca acordul...

- Liga 2, etapa a 25-a. CS Mioveni - Chindia se joaca vineri, in uvertura etapei. Petrolul inchide runda marți! Liga 2, etapa a 25-a Vineri, 15 martie 17:30 CS Mioveni - Chindia Targoviste Sambata, 16 martie 11:00 UTA Arad - Luceafarul Oradea 11:00 ACS Poli Timisoara - Academica Clinceni 11:00 Dacia Unirea…

- Pe 13 februarie, la Inalta Curte de Casatie si Justitie a avut loc ultimul termen in procesul „Podul Cateasca”. Principalii „actori” din dosar sunt Constantin Nicolescu, fostul presedinte al CJ si al PSD Arges, si Grigore Dobre, fostul patron al firmei de constructii Zeus. Dupa ce dosarul a fost rejudecat…

- Pandurii Targu Jiu a perfectat luni un nou transfer, cel al portarului Silviu Alexandru Costache de la Concordia Chiajna. Desi are doar 19 ani, tanarul portar care s-a pregatit in aceasta iarna cu Concordia in cantonamentul de...