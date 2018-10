Procesul Colectiv nu se reia de la zero, potrivit noului judecator de la Tribunalul Bucuresti

Stiri pe aceeasi tema

- Noul judecator de la Tribunalul Bucuresti desemnat in dosarul Colectiv, Mihai Balanescu, a decis luni ca procesul nu se reia de la zero, iar primii 25 martori vor fi chemati sa dea declaratii in instanta la urmatorul termen din 9 noiembrie. Mihai Balanescu l-a inlocuit pe Mihail Valeriu Terceanu, judecatorul…

- Valeriu Mihail Terceanu, judecatorul care se ocupa de dosarul Colectiv, s-a pensionat pe data de 3 septembrie. La termenul din dosarul Colectiv, cel din 10 septembrie, Tribunalul Bucuresti inca nu desemnase un alt magistrat care sa se ocupe de caz, astfel ca, procesul a fost amanat pentru data de 22…

- Procesul Colectiv se reia, la aproape trei ani de la tragedie și la un an și jumatate de la primul termen. Valeriu Mihail Terceanu, judecatorul care i-a audiat pe cei trei patroni ai clubului s-a pensionat in aceasta vara.

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat luni, 3 septembrie a.c., urmatoarele decrete: Decret privind eliberarea din functia de judecator, presedintele Sectiei de contencios administrativ si fiscal a Tribunalului Gorj a doamnei Camelia Badescu ndash; pensionare, la data de 15 septembrie 2018;…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat vineri, 31 august a.c., urmatoarele decrete: Decret privind eliberarea din functia de judecator la Tribunalul Bucuresti a domnului Valeriu Mihail Terceanu ndash; pensionare, la data de 3 septembrie 2018; Decret privind eliberarea din functia de judecator…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul privind eliberarea din functia de judecator la Tribunalul Bucuresti, in prezent suspendata din aceasta pozitie, a Antonelei-Anemary Cristea (fosta Costache), ca urmare a condamnarii definitive pentru savarsirea unei infractiuni.In iunie,…

- Cea mai importanta informație de dupa aflarea veștii ca fostul judecator Stan Mustața a murit este cea legata de decizia Parchetului de pe langa Tribunalul București. Procurorii au anunțat ca au deschis dosar penal pentru moarte suspectași vor face cercetari ca sa afl e in ce condiții s-a stins din…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat, marti, cererea de pensionare depusa de Valeriu Mihail Terceanu, care este judecator in dosarul Colectiv, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti. Surse din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii au declarat, pentru Mediafax,…