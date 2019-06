Procesul cântărețului cocoș matinal Maurice a fost amânat Procesul judecat la instanta din Rochefort (sud-vest) a fost amanat din motive ce tin de schimbul de documente intre avocati.



"Obosit", Maurice, cocosul aflat in centrul scandalului, nu a fost prezent la sedinta de joi, dupa cum nu au fost nici reclamantii, un cuplu de pensionari



Cocosul de la care a pornit disputa apartine unei femei care traieste in Saint-Pierre d'Oleron, o localitate de pe insula turistica Oleron, aflata pe coasta de vest franceza, iar cantatul sau dis-de-dimineata a sfarsit prin a-i exaspera pe proprietarii unei case aflate in apropiere.



