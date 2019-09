Procesul bărbatului acuzat că se masturba în fața elevelor, amânat Judecatoria Targu-Carbunești a decis, joi, amanarea pentru luna octombrie a dosarului barbatului acuzat ca se masturba in apropierea liceului din Targu-Carbunești. „Amana la data de 24 octombrie 2019 pentru citarea martorului lipsa si pentru ca inculpatul sa prezinte martorii, necitati”, a decis instanța. Mai multe persoane l-ar fi vazut, la sfarșitul anului trecut, pe inculpatul in varsta de 54 de ani, din Targu-Jiu, trimis in judecata pentru ultraj contra bunelor moravuri, in timp ce se masturba. O femeie a sesizat Poliția. „La data de 9 octombrie, polițiști din… Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

