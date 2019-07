'Debutul procesului este prevazut in cursul anului 2020. In toamna va fi comunicata data inceperii procesului', a indicat ministrul Koen Geens, mentionand ca fostul sediul al NATO a fost ales pentru a 'gazdui provizoriu o cladire judiciara'. Decizia a fost aprobata vineri in sedinta de guvern.



Atentatele sinucigase, revendicate de gruparea Stat Islamic (SI), s-au soldat cu 32 de morti si peste 340 de raniti pe aeroportul Bruxelles-Zaventem si intr-o statie de metrou. Atacurile au fost comandate din Siria si organizate de o celula franco-belgiana aflata si la originea atentatelor din…