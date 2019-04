Procesul activistelor pentru drepturile femeilor din Arabia Saudită, "plin de secrete" Cele mai importante figuri de pe scena activismului pentru drepturile femeilor vor aparea la tribunalul din Riad, potrivit BBC News.



Activistele au fost arestate în luna mai a anului trecut pentru infracțiuni precum spionaj sau subminarea securitații naționale. Ele au condus o campanie pentru încetarea sistemului de tutelaj masculin și pentru câștgarea dreptului de a conduce, înainte ca aceasta interdicție sa fie ridicata, în iunie 2018. De atunci, au ieșit la suprafața detalii legate de maltratarea la care au fost supuse de catre autoritațile saudite.



