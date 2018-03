Stiri pe aceeasi tema

- Premierul ungar Viktor Orban a adresat o scrisoare maghiarilor, cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, in care a subliniat necesitatea solidaritatii si a apararii libertatii si a culturii maghiare milenare, transmite MTI, citat de news.ro.

- Primarul municipiului Targu Secuiesc, Bokor Tibor, a fost amendat, miercuri, de Prefectura Covasna, cu suma de 5.000 de lei pentru ca nu a arborat si drapelul Romaniei alaturi de steagurile rosu-alb-verde care pavoazeaza localitatea in cinstea Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, sarbatorita pe 15 martie.…

- Premierul ungar Viktor Orban le-a adresat o scrisoare maghiarilor, cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, in care a subliniat necesitatea solidaritatii si a apararii libertatii si a culturii maghiare milenare, transmite MTI.

- Primaria Municipiului Zalau anunța blocarea unui sens de circulație al bulevardului zalauan, in ziua de 15 martie. In comunicatul municipalitații se arata: “Pentru buna desfașurare a manifestarilor dedicate sarbatoririi Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, joi, 15 martie, in intervalul orar 20:30 – 21:30,…

- Persoanele varstnice de la Caminul din localitatea Hotarele, aflat in subordinea Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Giurgiu, au avut parte marți, 13 martie 2018, de o zi deosebita. Un spectacol de inalta ținuta artistica le-a fost oferit persoanelor varstnice din acest…

- Primaria din Sfantu Gheorghe a arborat, marti, steaguri ale Ungariei pe stalpii de iluminat de pe strazile principale ale orasului, administratia locala precizand ca drapelele ar fi doar ”panglici de culori nationale unguresti” care au fost puse pentru a sarbatori 15 martie – Ziua Maghiarilor de Pretutindeni.…

- De ziua Maghiarilor de Pretutindeni, Primaria Sfantu Gheorghe a impodobit orasul cu drapelul Italiei. La fel ca cel al Ungariei, steagul italian este alcatuit din culorile rosu, alb, verde, insa cel al Ungariei are dungile orizontale, in timp ce drapelul italienilor are dungile amplasate vertical.

- Viceprimarul din Santu Gheorghe, Toth-Birtan Csaba, a declarat, corespondentului Mediafax, ca nu este vorba despre steaguri propriu-zise, ci de benzi tricolore ale comunitatii maghiare, care au fost amplasate inainte de ziua de 15 martie, Ziua Maghiarilor de Pretutindeni.De asemenea, el…

- O parte din steagurile arborate cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni au fost arborate, la Sfantu Gheorghe, pe verticala, ceea ce face sa semene izbitor cele ale Italiei. In plus, Prefectura Covasna a somat Primaria Sfantu Gheorghe sa arboreze si Drapelul National al Romaniei.

- Primaria municipiului Cluj-Napoca anunta instituirea unor restrictii de circulatie pentru ziua de joi, 15 martie 2018. Astfel, pentru buna desfașurare a manifestarilor publice desfașurate sub egida „Ziua Maghiarilor de Pretutindeni”, între…

- Partidul Noua Dreapta organizeaza joi, 15 martie, de Ziua Maghiarilor de Pretutindeni, un protest in fata Ambasadei Ungariei din Bucuresti. Membrii formatiunii se arata nemultumiti de sustinerea pe care ar fi acordat-o Guvernul Ungariei marsului organizat sambata, 10 martie, la Targu Mures, unde s-a…

- Circulatia camioanelor prin cel mai mare punct de trecere a frontierei din vestul tarii, cel de pe autostrada Nadlac-Arad, se desfasoara cu dificultate si marti, 13 februarie, din cauza faptului ca in cazul TIR-urilor se asteapta, conform aplicatiei politiei de frontiera, 240 de minute pentru a se ieși…

- La Nadlac II (Arad, pe autostrada) s-a format o coloana de automarfare lunga de aproape zece kilometri, iar timpul de asteptare anuntat de Politia de Frontiera pentru control este de patru ore, in timp ce soferii se plang ca stau 6 – 8 ore. La Bors (Bihor), se asteapta 250 de minute pentru…

- O restricție de circulație de 24 de ore pentru accesul camioanelor in Ungaria va fi in vigoare incepand de miercuri noapte si pana joi noapte. Camioanele cu o capacitate mai mare de 7,5 tone nu vor putea intra pe teritoriul Ungariei incepand de miercuri noapte si pana joi noapte, respectiv in perioada…

- Meteorologii de la ANM au emis o estimare a valorilor termice medii pentru perioada de prognoza 12 - 25 martie 2018.Astfel, în Transilvania, vremea se va menține calda pe parcursul primei saptamâni de prognoza, deși valorile termice vor avea ușoare variații, fiind în…

- Camioanele cu o capacitate mai mare de 7,5 tone nu vor putea intra pe teritoriul Ungariei incepand de miercuri noaptea și pana joi noaptea, in perioada sarbatorii Zilei Maghiarilor de Pretutindeni. Exceptie fac vehiculele care transporta marfuri perisabile si animale vii. „Autoritatile de…

- Presedintele CNS, Izsak Balazs, a declarat, joi, corespondentului MEDIAFAX ca mitingul si marsul sunt si actiuni de protest impotriva actualului proiect de regionalizare a Romaniei. "CNS organizeaza, sambata, la Targu Mures, un miting si un mars pentru autonomia Tinutului Secuiesc, la care…

- UDMR organizeaza in 15 martie, de Ziua Maghiarilor de Pretutindeni, o procesiune prin centrul municipiului Cluj-Napoca, la care sunt asteptate 2.000 de persoane. Liderul UDMR Csoma Botond spera ca manifestarile se vor desfasura fara incidente legate de steagul Transilvaniei.

- Autostrada Sebes – Turda are in total 70 de kilometri si ar fi trebuit finalizata in 2016. Lucrarea este impartita pe patru loturi, dintre care 3 si 4 sunt cele mai avansate, iar pe 1 si 2 se inregistreaza cele mai mari intarzieri. "Peste 272 milioane de euro din Fondul european de dezvoltare…

- Concert educativ la Filarmonica Cluj Filarmonica Cluj ii invita pe clujeni la doua evenimente, atat la seara obișnuita de concert de vineri (2 martie), cat și la un concert educativ (3 martie), care va conține selecțiuni din suita simfonica Șeherezada, pe care vor fi interpretate texte din 1001 de nopți.…

- Implinirea a 233 de ani de la martiriul conducatorilor Rascoalei țaranești de la 1784 din Transilvania, lui Horea, Cloșca și Crișan, a fost comemorata, miercuri, la Alba Iulia, prin depuneri de coroane la Statuia Obelisc si un ceremonial religios pe Dealul Furcilor, locul in care s-a desfasurat supliciul.…

- În Transilvania, în ultimele zile ale lunii februarie si la început de martie, vremea va fi deosebit de rece, geroasa dimineata si noaptea. Astfel, media temperaturilor diurne, usor variabila de la o zi la alta, se va încadra între -9 si -7 grade, iar cea a minimelor…

- Martiriul lui Horea, Cloșca și Crișan, conducatorii Rascoalei țaranești de la 1784 din Transilvania va fi comemorat, miercuri, 28 februarie, prin ceremonii organizate de Instituția Prefectuoui – Județul Alba la Statuia Obelisc si pe Dealul Furcilor, locul in care s-a desfasurat supliciul de acum 233…

- Lucia Bunaciu, de 96 de ani, provenea dintr-o familie de mari intelectuali, care a luptat pentru existenta primului ziar romanesc din Transilvania si pentru redactarea versurilor imnului „Desteapta-te, romane!“.

- Clujeanul Eckstein Kovacs critica dur conducerea uniunii: UDMR si-a legat caruta de calul numit Fidesz Intr-o declaratie data pentru ZIUA de CLUJ, fostul parlamentar si ministru Eckstein Kovasc Peter a criticat actuala politica dusa de UDMR in relatia cu partidele democratice din Ungaria. Reactia…

- In jur de 100 sportivi au dat un prim test in acest an la competiția de kickbox MixKombat, dedicata amatorilor, desfașurata pe 10 februarie, la Bistrița. Au fost prezente cluburile Extrem Gym Zalau, Strong Man Bistrița, Fairless Bistrița, ACS Ocna Șugatag Kickbox, Friend Gym Satu-Mare, MMA Transilvania,…

- Miercuri, de la ora 18.00, in Sala “Transilvania” din Sibiu se anunța spectacol, la primul meci al anului in Champions League, duel intre doua campioane, Volei Alba Blaj și ASPTT Mulhouse, contand pentru etapa a patra a Grupei A (intrarea este libera, iar jocul transmis in direct pe Digi Sport 4). Raportat…

- Prognoza meteo pentru weekendul 3-4 februarie 2018. Meteorologii anunța ca vremea se strica incepand de vineri seara, de la ora 22. A fost emisa o informare de vreme rea, valabila pana duminica, 4 februarie, ora 20. In intervalul 02 februarie, ora 22 – 03 februarie, ora 20, se vor semnala intensificari…

- Deputatul ALDE de Suceava, Alexandru Baișanu, considera ca noul ministru al romanilor de pretutindeni, Natalia Elena Intotero, trebuie sa organizeze acțiuni ferme pentru susținerea romanilor care traiesc in Ucraina. Alexandru Baișanu a participat la audierea ministrului Natalia Elena Intotero din Comisia…

- Interesul romanilor din Transilvania, Valahia si Moldova fata de Dobrogea exista dinaintea urcarii lui Alexandru Ioan Cuza pe tronul celor doua tari romane devenite una. Mai aproape de evenimentele la care ne oprim, Dobrogea intra in programele unionistilor craioveni inca din 1857. In 1848, un invatator,…

- Scoala Gimnaziala "Al.I. Cuza" Falticeni, cea mai veche scoala din zona, a sarbatorit 176 de ani de existenta, marti, 23 ianuarie. Manifestarile au inceput in fata scolii cu depunerea de coroane si jerbe de flori din partea Primariei municipiul Falticeni, a conducerii scolii, a cadrelor ...

- Una dintre prioritațile ultimelor guvernari a fost, pe hârtie, scoaterea din izolare a celei mai sarace regiuni din România, zona Moldovei, prin autostrazi care sa o lege de Muntenia și Transilvania. Au ramas doar lozinci.

- Cateva mii de ieseni sunt asteptati miercuri, la manifestarile organizate de Ziua Unirii Principatelor Romane, unde, alaturi de oficialitati, vor fi prezenti in Piata Unirii Majestatea Sa Margareta si Principele Radu, aflati la Iasi in prima vizita regala in judetele tarii din Anul Centenar 2018.…

- Meteorologii au emis, vineri, doua informari meteorologice de vremea rea valabile pentru urmatoarele zile. Prima intra in vigoare vineri seara la ora 20:00 si expira sambata la ora 18:00. In acest interval se anunta ninsori local insemnate cantitativ la munte, predominant ninsori in Maramures…

- Mentorat pentru antreprenori din domeniul filmului și muzicii Cultura este una din principalele directii de dezvoltare a municipiului pentru urmatorii 10 ani. Atat economic, cat si din punct de vedere al imaginii Clujului la nivel european. O spune Strategia de Dezvoltare a Municipiului Cluj-Napoca…

- Meteorologii au emis, marti, o atentionare Cod galben de precipitatii mixte, polei si intensificari ale vantului, valabila pana miercuri seara, in 23 de judete din Banat, Transilvania si Oltenia, in timp ce o informare de vremea rea va fi in vigoare la nivelul intregii tari.

- Unirea Basarabiei cu România se va face doar cu sprijinul strazii. Totodata, în mijlocul entuziasmului popular pentru unire un rol aparte au oamenii de cultura. Aceste opinii au fost exprimate în cadrul emisiunii „Punctul pe azi” de la postul de televiziune TVR Moldova,…

- Institutiile de cultura si Consiliul Judetean Suceava, prin presedintele Gheorghe Flutur si vicepresedintele Gheorghe Nita, au depus coroane de flori la bustul lui Mihai Eminescu de linga Biserica „Sf. Nicolae” din Suceava. Evenimente similare au fost organizate de CJ, prin Centrul Cultural Bucovina,…

- Festivalul literar „Mihai Eminescu", editia a XXVII-a, inceput pe 14 ianuarie, la Calinesti Cuparencu si Putna, a continuat luni, 15 ianuarie, la ora 10:00, cu depuneri de coroane de flori ale oficialitatilor locale si judetene, institutii de cultura, ONG-uri la bustul poetului Mihai ...

- Prima prelevare de organe din acest an din tara, in afara celor efectuate la Bucuresti, a fost facuta, in acest weekend, la Oradea. In ciuda scandalul generat de acuzatiile aduse medicului Mihai Lucan, fost coordonator al Institutului de Transplant Renal din Cluj-Napoca, familia unei bihorence a acceptat…

- Mircea Geoana, despre razboiul din PSD. Fostul președinte al partidului spune ca tensiunile vor duce la o criza politica prelungita ce, inevitabil, va afecta actul guvernarii. ”Suntem in cea mai precara situație de la integrarea in UE și in NATO”, mai spune Geoana, intro postare pe pagina de Facebook.…

- Ministrii de externe ai Romaniei si Ucrainei, Teodor Melescanu si Pavlo Klimkin, si ministrul Educatiei, Liviu Pop, au depus, joi, coroane si jerbe de flori la statuile poetilor Mihai Eminescu si Taras Sevcenko din centrul Cernautiului. De asemenea, cei trei ministri au aprins lumanari si s-au recules…

- Ieri, 10 ianuarie, s-au impinit 543 de ani de la Batalia de la Vaslui, in care oastea Moldovei condusa de Stefan cel Mare a repurtat o stralucita victorie asupra armatei otomane. Ca sa-i aduca un omagiu marelui Voievod, tinerii Mișcarii „Urmașii Lui Ștefan”, precum si membrii Federației de Lupta Naționala…

- Conducerea administratiei locale, dar si a celei judetene din Suceava se vor afla miercuri la Vaslui pentru a participa la comemorarea a 543 de ani de la batalia de la Podu Inalt – Vaslui.„Impreuna cu presedintele Consiliului Judetean Suceava voi depune o coroana de flori la ceremonia ...

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur și primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, vor fi prezenți miercuri, 10 ianuarie la ceremoniile prilejuite de comemorarea a 543 de ani de la batalia de la Podu Inalt care vor avea loc la Vaslui. Cei doi vor depune coroane de flori la Ansamblul…

- Astazi, 23.12.2017, o delegație a Coaliției Naționale pentru Modernizarea Romaniei (CNMR), condusa de Alexandru Cumpanașu, in calitate de președinte a participat la ceremonialul religios și militar al depunerilor de coroane și jerbe de flori in amintirea eroilor jandarmi decedați la Revoluție, ce…

- Eroii Revolutiei Romane au fost comemorati, vineri, in municipiul Suceava, la troita de langa Biserica Invierea Domnului. Ceremonialul a inceput cu intonarea Imnului National, dupa care un sobor de preoti a oficiat slujba de pomenire a celor care au cazut in sangerosul final de decembrie al anului ...

- Un serviciu religios a fost oficiat, joi, pentru comemorarea eroilor Revoluției din decembrie 1989, la Alba Iulia. De asemenea, au fost depuse coroane și jerbe de flori la Troița din Piața Ion I. C. Bratianu, evenimentul fiind organizat de Prefectura Alba. La evenimentele dedicate Revoluției Romane…

- In 17 decembrie se trageau in Timișoara primele gloanțe, iar primii oameni erau uciși. Luptau pentru libertate. Erau tineri, copii, muncitori… Acum și-au gasit odihna in Cimitirul Eroilor, locul unde urmașii lor și camarazii care au luptat in acel Decembrie au venit sa-i comemoreze.…

- Cozonacii nu lipsesc de pe nici o masa, in timpul Sarbatorilor de iarna. In toata lumea prepararea lor e o tradiție respectata, singurul lucru care difera e… modul de preparare. Iata cateva variante de cozonaci de pretutindeni, toate gustoase și aromate. Alege-ți preferatul și apuca-te de treaba. Panettone…