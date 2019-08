Stiri pe aceeasi tema

- Deoarece praznicul Adormirii Maicii Domnului este cel mai important moment religios al lunii Gustar, care are semnificatii inclusiv in calendarul popular, tematica lunii august la Muzeul de Arta Populara Constanta reflecta tocmai acest eveniment marcat anual pe 15 august. In acest scop, vizitatorii…

- 4.000 de galateni au protestat sambata, 11 mai, impotriva PSD la Galati tocmai cu ocazia mitingului organizat de social-democrati, la care a fost prezent si Liviu Dragnea. Toate partidele de Opozitie din Galati si-au anuntat prezenta la respectiva contramanifestatie, pe care au descris-o drept o…

- Marele premiu la Loto 6/49, in valoare de 4,7 milioane de euro, a fost castigat duminica la o agentie din Galati.Citește și: Liviu Dragnea anunța un proiect de lege, la mitingul PSD de la Galați: Saptamana viitoare il depun "La tragerea Loto 6/49, de astazi, 12 mai 2019, s-a castigat…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a acuzat duminica PSD ca la Tecuci a adus romi, "probabil beneficiari ai ajutorului social", insotiti de copii pentru a huidui delegatia liberala, el comentand ca politica poate fi onorabila daca este facuta de oameni care nu sunt in stare chiar de orice pentru a obtine…

- Sambata, in cartierul Micro 17 din Galați, un bebeluș a fost sugrumat de mama sa, care a dorit apoi sa-și ia viața. Copilul a fost gasit in stop cardiorespirator, iar mama lui, cu venele taiate.

- Pentru a-si asigura numarul scontat de participanti, PSD a mobilizat primariile din judet sa trimita la Galati autocare cu simpatizanti, insa, la plecare, acestea nu mai sunt lasate sa plece de contramanifestanti.

- Eurodeputatul Dan Nica a declarat, sambata, la Galați, ca ii este rușine cu un președinte precum Klaus Iohannis din cauza faptului ca nu a ridicat problema Spațiului Schengen la Summitul de la Sibiu, chestiune din cauza careia sufera 5 milioane de romani, relateaza Mediafax.Citește și: Anunț…

- Un barbat din Galati a fost gasit mort în casa, joi dimineata, de jandarmii si executorii judecatoresti veniti sa-l evacueze, pentru ca nu-si platise chiria, scrie Realitatea de Galati.