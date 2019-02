Stiri pe aceeasi tema

- Ordonantele de Urgenta de modificare a legilor justitiei si pentru desemnarea procurorului european au fost publicate miercuri in Monitorul Oficial, n.r 137. Cele doua Ordonante au fost adoptate marti, in sedinta de Guvern. OUG pentru legile justitiei prevede o serie de modificari, precum numirea procurorilor…

- Este agitatie la Venetia, unde carnavalul este in plina desfasurare. Turistii au imbracat costume de epoca, si-au pus masti și savureaza atmosfera de sarbatoare, in gondole, la petrecerile de strada sau in atelierele unde se confecționeaza accesorii.

- Secția care o investigheaza pe Laura Codruța Kovesi este criticata dur de Opoziție. PNL pregatește un proiect pentru desfiintarea Sectiei de investigare a infractiunilor din justitie, dar și o motiune impotriva ministrului Justiției, Tudorel Toader. ”PNL a decis astazi, in sedinta Biroului Executiv,…

- Atmosfera de sarbatoare continua sa fie simtita pe strazile din orasul italian Venetia. Mii de oameni din toate colturile lumii vin cu entuziasm sa participe la carnaval. Organizatorii i-au luat prin surprindere cu o impresionanta parada a gondolelor.

- Venetia a dat startul celor doua saptamani de petreceri de strada in cadrul faimosului sau carnaval. Traditionala parada nocturna pe Canalul Cannaregio a deschis festivitatile care vor culmina de Lasata Secului, pe 5 martie. Caranavalul de la Venetia a debutat, sambata, cu traditionala parada nocturna…

- ”Pentru noi este important cum vor fi tratate dosarele inchise, in contextul in care se dorește atacul prin recurs in anulare a tuturor cazurilor judecate la Inalta Curte de Casație și Justiție in ultimii patru ani. Intr-o astfel de situație se poate ajunge la repetarea tuturor proceselor, fapt ce…

- Te-ai plimbat prin strainatate. Si povestesti. “Cand am intrat in Santa Maria delle Grazie si am vazut Cina cea de Taina…”. Sau “in fata Cafenelei Florian din Venetia, niste lautari din Buzau dilibadeau Trandafir de la Moldova…”. Nu intereseaza pe nimeni ce ai vazut, ce ai trait tu. Esti intrerupt,…

- Cea mai lunga inchidere din istorie a guvernului federal a luat sfarsit, dar presedintele Trump tot vrea sa construiasca zidul de-a lungul frontierei mexicane: „Chiar nu avem de ales decat sa construim un zid puternic sau bariere de otel”. Trump a semnat o finantare pentru guvernul federal pentru urmatoarele…