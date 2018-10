Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatoarea Sfantului Dimitrie cel Nou va fi marcata joi dupa amiaza printr-un pelerinaj organizat la Catedrala din Dealul Mitropoliei. Ordinea publica va fi asigurata de Jandarmerie, instituție care a emis mai multe recomandari pentru pelerini. Forțele de ordine se așteapta la un aflux mare de credincioși,…

- Gheorghe Borcean, presedintele Colegiului Medicilor din Romania, a vorbit ieri intr-o conferinta de presa despre protocoale medicale, legi si proceduri generale in anchetele efectuate atunci cand exista suspiciuni de malpraxis, dar nu a furnizat nicio informatie concreta privind data la care va…

- Ziua de marti a inceput cum nu se poate mai rau pentru soferul unui autovehicul de mare tonaj ajuns la agentia de incasare de la Fetesti. Remorca TIR-ului pe care il conducea, pe sensul dinspre Capitala spre Constanta, a acrosat o cabina a statiei de taxare, avariind-o puternic. Acestea nu au fost,…

- Val de anchete la unul dintre cele mai mari spitale private din Capitala, dupa moartea suspecta a unui copil de un an si 10 luni. Procurorii, politistii si Directia de Sanatate Publica verifica daca medicii de acolo au respectat protocoalele medicale.

- Calendar ortodox octombrie 2018. Cand sunt cele mai mari pelerinaje din Romania. Luna octombrie 2018 este marcata de doua pelerinaje, la Sf. Cuv. Parascheva de la Iași și la Sf. Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, ale carui moaște se afla la Catedrala Patriarhala

- Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, a ajuns, sambata, la Crucea de pe Caraiman, pentru o ceremonie militara și religioasa. Potrivit Antena3, Majestații Sale i s-a facut rau, avand un moment de slabiciune, ea fiind ajutata de Principele Radu și cațiva militari sa coboare de pe munte. Nu a…

- Meteorologii au emis avertizari cod galben de tip now casting. Sunt asteptate ploi si vijelii in mai multe judete. Si hidrologii au emis alerte cod galben de inundatii pentru mai multe judete din Muntenia si Dobrogea, valabile pana la ora 21. COD GALBEN, valabil de la ora 13:55 pana la ora 14:30…

- Nu a inceput inca weekend-ul, iar meteorologii au vești proaste! Ei au emis o alerta de vijelii si ploi torentiale, valabila in București pana la ora 15.00. Specialiștii au spus ca in urmatoarea ora, in Capitala vor fi averse ce vor cumula 10…15 l/mp si intensificari de scurta durata ale vantului. De…